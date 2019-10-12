Мостовой: «Кипр дома, плюс там жарко, они будут закрываться»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой порассуждал о предстоящем матче национальной команды против сборной Кипра.

Может ли быть такое, что сборная Кипра не пустит нас на чемпионат Европы, как в 1997-м? Нет, конечно. Даже если завтра что-то произойдет, хотя я в это не верю, у нас еще Сан-Марино есть. Других вариантов нет, кроме как выйти на этот чемпионат Европы. Это было понятно уже после первой игры против Шотландии, было ясно процентов на 70.

Недонастроя на Кипр не будет, а даже если мы не выиграем, ничего не поменяется. Тот факт, что нам нужна только ничья, на игроках не скажется. Сейчас не то время, чтобы это сказывалось. Много ребят есть, которые не играли и появятся с Кипром, хотя вряд ли, основной состав как играл, так и будет. Зная Черчесова, он не любит экспериментировать, хотя можно было бы попробовать дать шанс Соболеву, Бакаеву, тому же Комличенко, который в последней игре вышел на пять минут.

Вряд ли выиграем крупно. С шотландцами первый тайм был 0:0, а после первого мяча они рассыпались. Кипр дома, плюс там жарко, они будут закрываться. Что будет завтра игра, что не будет — все равно. Думаю, сборная России выиграет 1:0 и 2:0.