«Торпедо» весной может переехать на стадион в Химках

Президент «Торпедо» Елена Еленцева заявила, что московский клуб рассматривает возможность проведения домашних матчей ФНЛ в весенней части сезона в Химках.

«Торпедо» в данный момент проводит домашние матчи на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, который в конце 2019-го закроется на реконструкцию.

У нас все по плану, мы доигрываем часть сезона, в следующем году начнется реконструкция. Пока наметки такие, что вторую часть проведем на одном из полей в спортивном городке «Лужников», но все может измениться. Рассматриваем еще варианты в Москве, но играть на «Открытие-Арене», наверное, для нас будет сложновато. На стадионах «Динамо» и «Локомотива» мы точно играть не будем, возможно, Химки.