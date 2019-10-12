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«Торпедо» весной может переехать на стадион в Химках

сегодня, 16:15

Президент «Торпедо» Елена Еленцева заявила, что московский клуб рассматривает возможность проведения домашних матчей ФНЛ в весенней части сезона в Химках.

«Торпедо» в данный момент проводит домашние матчи на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, который в конце 2019-го закроется на реконструкцию.

У нас все по плану, мы доигрываем часть сезона, в следующем году начнется реконструкция. Пока наметки такие, что вторую часть проведем на одном из полей в спортивном городке «Лужников», но все может измениться. Рассматриваем еще варианты в Москве, но играть на «Открытие-Арене», наверное, для нас будет сложновато. На стадионах «Динамо» и «Локомотива» мы точно играть не будем, возможно, Химки.

Ранее Елена Еленцева прокомментировал последние успехи московского клуба. 

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Все комментарии
112910415
112910415
   36 / 873
сегодня в 17:57
всё будет хорошо !
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Napoleon Bonapart
   26 / 873
сегодня в 17:55
А я бы приютил Торпедо на роДном ДИНАМО. В 40-50х играли все московские команды на ДИНАМО. Почему бы Торпедо не пригласить.....
Там ВТБ такую аренду заломит, что на зарплату футболистам ничего не останется.
mihaluch
mihaluch
   135 / 873
сегодня в 17:32
Если команда хорошо построена,если играет с настроением, то не всё ли равно на каком стадионе в Москве играть.
Alprish
Alprish
   116 / 873
сегодня в 17:29
Опять команда без стадиона в РПЛ.
VIPded
VIPded
   46 / 873
сегодня в 17:10
Главное, в вышку вернутья со своим стадионом, стрельцовским!
drug01
drug01
   55 / 873
сегодня в 16:54
Это хорошо только свой стадион не бросать!!!
cska plus
cska plus
   3 / 873
сегодня в 16:45
В Химках удобнее всего.
ДАША Д
ДАША Д
   218 / 873
сегодня в 16:45
Уж лучше в Премьер-Лиге на своем стадионе играть.
beefs
beefs
   278 / 873
сегодня в 16:30
Правильно, нужно свой восстанавливать...
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   120 / 873
сегодня в 16:28
А я бы приютил Торпедо на роДном ДИНАМО. В 40-50х играли все московские команды на ДИНАМО. Почему бы Торпедо не пригласить.....
Romkurch
Romkurch
   68 / 873
сегодня в 16:21
Может быть сразу на Открытие-арену вместо свиней.
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