Кирьяков: «У Кипра хороший стимул совершить сенсацию»

Экс-футболист сборной России поделился ожиданиями от завтрашнего матча сборной России против команды Кипра в квалификации к Евро-2020.

Я думаю, что будет упорный матч, потому что у Кипра есть еще шанс, и они дома при поддержке своей публики играют неплохо. Понятно, что вспоминается тот матч ушедших дней, когда они отобрали у нас очки, и не позволили выйти в финальную часть Чемпионата мира.

Есть некоторые опасения, так как они обыграли Казахстан на выезде, и теперь у них хороший стимул совершить сенсацию. Разница между этими матчами? Разница во времени, тогда был другой футбол. С одной стороны есть статистика, а с другой стороны Станислав Черчесов принимал участие в том матче, у которого тоже остались не очень хорошие воспоминания. Он понимает насколько важен вопрос мотивации в таких играх.

В матче против киприотов дома мы имели полное преимущество, они играли практически у своей штрафной. Не получилось сделать что-то опасное, и только в концовке мы их дожали. Я думаю, что в завтрашнем матче Кипр будет опаснее контратаковать, потому что на своем поле нужно отвечать и искать свой шанс. Мы же должны играть в свой футбол, основанный на контроле мяча, должны реже терять мяч. На стандартах нужно играть особенно сильно, что продемонстрировал Дзюба, и шотландцы тогда посыпались.