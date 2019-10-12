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Кирьяков: «У Кипра хороший стимул совершить сенсацию»

сегодня, 18:09
КипрЛоготип футбольный клуб Кипр-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 19:00 Не начался

Экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от завтрашнего матча сборной России против команды Кипра в квалификации к Евро-2020.

Я думаю, что будет упорный матч, потому что у Кипра есть еще шанс, и они дома при поддержке своей публики играют неплохо. Понятно, что вспоминается тот матч ушедших дней, когда они отобрали у нас очки, и не позволили выйти в финальную часть Чемпионата мира.

Есть некоторые опасения, так как они обыграли Казахстан на выезде, и теперь у них хороший стимул совершить сенсацию. Разница между этими матчами? Разница во времени, тогда был другой футбол. С одной стороны есть статистика, а с другой стороны Станислав Черчесов принимал участие в том матче, у которого тоже остались не очень хорошие воспоминания. Он понимает насколько важен вопрос мотивации в таких играх.

В матче против киприотов дома мы имели полное преимущество, они играли практически у своей штрафной. Не получилось сделать что-то опасное, и только в концовке мы их дожали. Я думаю, что в завтрашнем матче Кипр будет опаснее контратаковать, потому что на своем поле нужно отвечать и искать свой шанс. Мы же должны играть в свой футбол, основанный на контроле мяча, должны реже терять мяч. На стандартах нужно играть особенно сильно, что продемонстрировал Дзюба, и шотландцы тогда посыпались.

 Ранее стало известно, что сборную России в Никосии поддержат более двух тысяч болельщиков.

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Все комментарии
112910415
112910415
   36 / 873
сегодня в 19:09
хозяева упрутся конкретно !
ДСА
ДСА
   199 / 873
сегодня в 18:48
КирьЯкова не пускать - козел великопоповецкий
mihaluch
mihaluch
   135 / 873
сегодня в 18:32
Если не расслабятся и не будет экспериментов то победят.
Eddja
Eddja
   54 / 873
сегодня в 18:30
Выиграть у сборной России совсем не сенсация.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   117 / 873
сегодня в 18:19
Ничья скорей будет 1-1
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