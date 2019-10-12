«Торпедо»: «Футболисты добиваются успехов благодаря единству коллектива»

Президент «Торпедо» Елена Еленцева считает, что московский клуб добивается успехов в ФНЛ благодаря единству и сплоченности коллектива.

Сегодня «Торпедо» со счетом 3:2 обыграло «Спартак-2» в матче 17-го тура ФНЛ .

Было нервно, но я сегодня очень рада, нет слов. Мы добиваемся успехов за счет того, что у нас действительно команда, все едины, объединены одной целью. У всех настрой на победу - это работа команды, тренерского штаба и всех остальных. Поддержка болельщиков была шикарной, эмоции переполняют.

Способны ли мы побороться с главной командой «Спартака», не знаю. Пока я не хочу отвечать на этот вопрос, боюсь что-либо загадывать.