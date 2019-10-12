ГлавнаяНовости

«Торпедо»: «Футболисты добиваются успехов благодаря единству коллектива»

сегодня, 16:06
Спартак-2Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)2 : 3Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Президент «Торпедо» Елена Еленцева считает, что московский клуб добивается успехов в ФНЛ благодаря единству и сплоченности коллектива. 

Сегодня «Торпедо» со счетом 3:2 обыграло «Спартак-2» в матче 17-го тура ФНЛ.

Было нервно, но я сегодня очень рада, нет слов. Мы добиваемся успехов за счет того, что у нас действительно команда, все едины, объединены одной целью. У всех настрой на победу - это работа команды, тренерского штаба и всех остальных. Поддержка болельщиков была шикарной, эмоции переполняют.

Способны ли мы побороться с главной командой «Спартака», не знаю. Пока я не хочу отвечать на этот вопрос, боюсь что-либо загадывать.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мостовой: «Кипр дома, плюс там жарко, они будут закрываться»
Сегодня, 18:28 Комментарии3
Кирьяков: «У Кипра хороший стимул совершить сенсацию»
Сегодня, 18:09 Комментарии5
«Торпедо» весной может переехать на стадион в Химках
Сегодня, 16:15 Комментарии11
Мостовой: «Поездка на чемпионат Европы у нас в кармане»
Сегодня, 16:03 Комментарии9
С. Бакаев: «Готов сделать всё, чтобы быть круче Миранчуков»
Сегодня, 15:27 Комментарии9
Колобков: «Власти РФ поддержали заявку Казани на проведение Суперкубка»
Сегодня, 15:00 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   558 / 873
сегодня в 17:12
Выйдут в высшую лигу
cska plus
cska plus
   3 / 873
сегодня в 16:48
Спартак может причесать любой даже КАМАЗ.
КЭТиК
КЭТиК
   138 / 873
сегодня в 16:43
Ждём в Премьер-Лиге.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100