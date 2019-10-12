Кулибали: «Идиоты, оскорбляющие меня, никогда не скажут мне это в лицо»

Защитник «Наполи» высказался о болельщиках, оскорбляющих его с трибун.

Идиоты, которые кричат расистские оскорбления на стадионах, никогда не скажут мне это в лицо. Многие говорят, что Италия – расистская страна, а иностранцы сдерживают себя от приезда сюда из-за этого.

Но сам Неаполь – это другое дело. Я счастлив, а мою семью очень хорошо приняли. Мои друзья, когда приезжают сюда, всем довольны.