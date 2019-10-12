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Кулибали: «Идиоты, оскорбляющие меня, никогда не скажут мне это в лицо»

сегодня, 18:52

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали высказался о болельщиках, оскорбляющих его с трибун.

Идиоты, которые кричат расистские оскорбления на стадионах, никогда не скажут мне это в лицо. Многие говорят, что Италия – расистская страна, а иностранцы сдерживают себя от приезда сюда из-за этого.

Но сам Неаполь – это другое дело. Я счастлив, а мою семью очень хорошо приняли. Мои друзья, когда приезжают сюда, всем довольны.

 Ранее игрок поделился ожиданиями от предстоящих матчей.

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Все комментарии
Apokalipsys
Apokalipsys
сегодня в 20:07
В Африке живут негры, его предки были неграми, он сам негр, и есть большая вероятность что его дети тоже будут неграми!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   294 / 873
сегодня в 19:33
Расизма очень много в Италии, но зато особенно в Турине большинство толерантные, гея просто обожают.
zolotoi33
zolotoi33
сегодня в 19:31
подойди к князю
cska plus
cska plus
   3 / 873
сегодня в 18:56
Негра называть негром оскорбление и преступление.
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
сегодня в 18:53
Он слишком самонадеян)
Всякое может произойти.
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