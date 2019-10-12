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Эдегор: «Когда играл за „Реал“, было много негативного отношения»

сегодня, 17:09

Полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Эдегор, принадлежащий по контракту мадридскому «Реалу», поделился мнением о критике в свой адрес.

Я нормально отношусь к разным мнениям людей о моей игре с тех пор, как я начал карьеру футболиста. С 15 лет в Норвегии ко мне было много внимания. Слишком много внимания и слишком много похвалы. А в „Реале“ наоборот было много негативного отношения со стороны общественности. Я всё видел только чёрно-белым. 

Мы еще ничего не сделали. Конечно, у нас было хорошее начало, но для меня внимание иногда немного сумасшедшее. Да, я привык к нему, поэтому могу легко сосредоточиться на тренировке или игре. Самое главное — продолжать совершенствоваться. Когда вы играете в футбол, вы не можете думать о том, что говорят все остальные.

Ранее Эдегор был признан лучшим игроком Примеры в сентябре.

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сегодня в 17:21
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