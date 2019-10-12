ГлавнаяНовости

Колыванов: «Сборная России по всем показателям превосходит команду Кипра»

вчера, 21:28
КипрЛоготип футбольный клуб Кипр-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия19:00 Не начался

Экс-футболист сборной России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча национальной команды против Кипра в рамках квалификации к Евро-2020.

К этому матчу подходим с прекрасным настроением. Надеюсь, сборная покажет такой же красивый футбол, как против команды Шотландии и добьется положительного результата. Нам нужно одно очко, но я не думаю, что наша сборная будет играть на ничью. С таким составом и с такой положительной энергией должны побеждать. Первый матч был непростым, выиграли 1:0, дома Кипр играет в принципе неплохо. Но если взять уровень наших футболистов, мы намного качественнее. По всем показателям мы превосходим сборную Кипра.

Не будет ли как в отборе к ЧМ-1998? Нет, наши футболисты добьются положительного результата. Не будем вспоминать прошлое, будем жить настоящим.

Ранее о предстоящей игре порассуждал экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ташаев: «С „Оренбургом“ всегда неприятно играть»
Вчера, 22:39 Комментарии5
Геркус: «Можно побороться с Бельгией за первое место»
Вчера, 21:15 Комментарии11
Б. Игнатьев: «Думаю, завтра сборная России поставит жирную точку»
Вчера, 21:02 Комментарии4
Мостовой: «Кипр дома, плюс там жарко, они будут закрываться»
Вчера, 18:28 Комментарии4
Кирьяков: «У Кипра хороший стимул совершить сенсацию»
Вчера, 18:09 Комментарии6
«Торпедо» весной может переехать на стадион в Химках
Вчера, 16:15 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   210 / 867
сегодня в 07:49
Уже не раз случалось когда мы теряли очки в статусе фаворитов
Mangur
Mangur
   622 / 867
сегодня в 06:59
Без комментариев
Чингачгук
Чингачгук
   134 / 867
сегодня в 06:24
Колыванов отметился, чтобы не забывали.
Физручини
Физручини
   264 / 867
вчера в 22:56
Опять началось. Следующий скажет, что можем чемпионат Европы выиграть. Знаем эту песню
Faustello
Faustello
   60 / 867
вчера в 22:51
Какой не правильный Колыванов )))
Все так стараются перед игрой показать что Кипр!!! Кипр - это нелёгкий соперник для сборной России, а он всё портит.
Теперь после победы над очередным маленьким островом, заслуга Таракана будет не такой великой и ему не дадут пожизненное звание - герой России!
drug01
drug01
   57 / 867
вчера в 22:05
Надо доказать это игрой!
Сaн Сaныч
Сaн Сaныч
   170 / 867
вчера в 21:41
Главный показатель-результат на табло. Завтра посмотрим, кто кого превосходит.
mihaluch
mihaluch
   136 / 867
вчера в 21:34
Но это превосходство надо ещё доказать.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100