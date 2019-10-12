Колыванов: «Сборная России по всем показателям превосходит команду Кипра»

Экс-футболист сборной России поделился ожиданиями от матча национальной команды против Кипра в рамках квалификации к Евро-2020.

К этому матчу подходим с прекрасным настроением. Надеюсь, сборная покажет такой же красивый футбол, как против команды Шотландии и добьется положительного результата. Нам нужно одно очко, но я не думаю, что наша сборная будет играть на ничью. С таким составом и с такой положительной энергией должны побеждать. Первый матч был непростым, выиграли 1:0, дома Кипр играет в принципе неплохо. Но если взять уровень наших футболистов, мы намного качественнее. По всем показателям мы превосходим сборную Кипра.