Геркус: «Можно побороться с Бельгией за первое место»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал выступление сборной в нынешнем отборочном цикле:

Сейчас у нас очень сильная сборная. Молодцы, что после чемпионата мира не расслабились и сохранили концентрацию. Наконец у нас есть сборная, которая способна стабильно выдавать победные серии. Раньше такими были только хоккеисты.

С Бельгией есть смысл побороться за первое место в группе, ведь оно дает преимущество при жеребьевке. Это контрольная репетиция стадии плей-офф, решающих матчей чемпионата Европы. У ребят есть возможность себя показать на фоне очень крутой сборной и хорошего тренера.

Первое место в группе будет замечательным бонусом. И определенные шансы на этот бонус у российской сборной есть.