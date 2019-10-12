ГлавнаяНовости

Геркус: «Можно побороться с Бельгией за первое место»

вчера, 21:15
КипрЛоготип футбольный клуб Кипр-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия19:00 Не начался

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал выступление сборной в нынешнем отборочном цикле:

Сейчас у нас очень сильная сборная. Молодцы, что после чемпионата мира не расслабились и сохранили концентрацию. Наконец у нас есть сборная, которая способна стабильно выдавать победные серии. Раньше такими были только хоккеисты.

С Бельгией есть смысл побороться за первое место в группе, ведь оно дает преимущество при жеребьевке. Это контрольная репетиция стадии плей-офф, решающих матчей чемпионата Европы. У ребят есть возможность себя показать на фоне очень крутой сборной и хорошего тренера.

Первое место в группе будет замечательным бонусом. И определенные шансы на этот бонус у российской сборной есть.

В предыдущей игре сборная России разгромила Шотландию. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ташаев: «С „Оренбургом“ всегда неприятно играть»
Вчера, 22:39 Комментарии5
Колыванов: «Сборная России по всем показателям превосходит команду Кипра»
Вчера, 21:28 Комментарии8
Б. Игнатьев: «Думаю, завтра сборная России поставит жирную точку»
Вчера, 21:02 Комментарии4
Мостовой: «Кипр дома, плюс там жарко, они будут закрываться»
Вчера, 18:28 Комментарии4
Кирьяков: «У Кипра хороший стимул совершить сенсацию»
Вчера, 18:09 Комментарии6
«Торпедо» весной может переехать на стадион в Химках
Вчера, 16:15 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   210 / 867
сегодня в 06:47
Понесло в небеса
Romkurch
Romkurch
   61 / 867
сегодня в 06:04
Сам хоть верит в то, что говорит.
112910415
112910415
   36 / 867
вчера в 22:06
Можно ! Только шансов нет никаких.
sir_Alex
sir_Alex
   20 / 867
вчера в 21:55
Это из области фантастики.
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 867
вчера в 21:55
Еще до "сектора" не добрались, все уже : "Гоп", - кричат ???
Игра рассудит, но Бельгия - это не Шотландия.
Сп62
Сп62
   93 / 867
вчера в 21:50
Теоретически мы можем и чемпионами стать, но только теоретически.
Siberian-fan
Siberian-fan
   556 / 867
вчера в 21:26
в мечтах, на словах)) можно побороться с Бельгией
VIPded
VIPded
   42 / 867
вчера в 21:23
Борьба с Бельгией больше от чудес "смежников" зависит. Ну и нам терять очки никак...
Garrincha58
Garrincha58
   178 / 867
вчера в 21:22
глупость
Footbolista
Footbolista
   10 / 867
вчера в 21:21
Если обыгрывать такую Бельгию и ЧЕ можно выиграть...
но это вряд ли...
foxcon
foxcon
   745 / 867
вчера в 21:18
,,Бельгия не скотландия разматает наших в одну калитку
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100