Б. Игнатьев: «Думаю, завтра сборная России поставит жирную точку»

Экс-главный тренер сборной России поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды против Кипра в рамках 8-го тура квалификации к Евро-2020.

У нас много хороших подспудных моментов, связанных с данной игрой. Независимо от результата, есть много шансов для того, чтобы занять, по крайней мере, второе место и порадовать российских болельщиков участием в чемпионате Европы. Отсюда есть некий внутренний психологический импульс, который дает основание снять напряжение и играть в тот футбол, который мы умеем. Наши футболисты на протяжении длительного времени показывают, что они это делать умеют с удовольствием и с большим умением.

Последний матч с Шотландией прошел с большим преимуществом российской сборной, при этом я бы хотел сказать, что Шотландия сильнее команды Кипра по подбору футболистов, индивидуальным качествам и игровому умению. Единственное, может помешать, как негативный элемент, что мы играем на выезде. Как правило, матч на выезде сложнее с точки зрения психологии, но здесь главный фактор — нас устроит любой результат, кроме поражения. Это скажется на мотивационном уровне подготовленности наших футболистов, на возможности не бояться за цену ошибки. Отсюда мы будем действовать так, как мы умеем это делать.

Конечно, будут сложности, это будет непростой матч. Кипр после победы над Казахстаном будет себя чувствовать уверенно. Независимо от того, каков будет результат, ничья или, не дай бог, они выиграют, для них это будет большой праздник. Для Кипра будет серьезным достоинством, что они так сыграли. Я далек от мысли, что нам легко дастся эта победа. Конечно же, это ведь не Сан-Марино. Будет сложно, но в целом, я думаю, мы завтра поставим жирную точку и добьемся аплодисментов от болельщиков. Они уже будут ждать как все будет выглядеть на самом чемпионате Европы.

Что могу сказать по составу сборной России? Если люди окажутся травмированные или больные, или по другим показаниям: уровень восстановления или усталость, мышечная задавленность и так далее, то они получат отдых. Если же нет, то будет играть тот состав, в который верит Черчесов и его штаб, и те футболисты, дающие результат.