Маркизио: «Я и Пирло быстро поняли крутость Погба»

Бывший центральный полузащитник «Зенита» и «Ювентуса» рассказал о первом впечатлении от тренировок с полузащитником «Манчестер Юнайтед» , выступающим тогда за туринцев:

Погба был еще молод, когда мы впервые тренировались с ним. Мне и Андреа Пирло понадобилось лишь 15 минут, чтобы понять крутость Погба. Также мы поняли, что он будет играть вместо кого-то из нас.

К счастью, тренер сумел подобрать систему, где мы играли вместе. Эта была блестящая полузащита, особенно с Артуро Видалем.