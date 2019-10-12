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Маркизио: «Я и Пирло быстро поняли крутость Погба»

вчера, 21:52

Бывший центральный полузащитник «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио рассказал о первом впечатлении от тренировок с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба, выступающим тогда за туринцев:

Погба был еще молод, когда мы впервые тренировались с ним. Мне и Андреа Пирло понадобилось лишь 15 минут, чтобы понять крутость Погба. Также мы поняли, что он будет играть вместо кого-то из нас.

К счастью, тренер сумел подобрать систему, где мы играли вместе. Эта была блестящая полузащита, особенно с Артуро Видалем.

Погба планирует покинуть МЮ в ближайшее трансферное окно в январе.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   124 / 867
сегодня в 01:44
Тупость Погба с лихвой перекрывает его крутость.
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 867
вчера в 23:00
Малком:мы с маркизио быстро поняли курутость газа
Faustello
Faustello
   60 / 867
вчера в 22:48
Маркизио:
- Я быстро понял крутость Зенита...
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   485 / 867
вчера в 22:27
1 отличный пас за 15 матчей это показатель крутости? Камоооон
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   230 / 867
вчера в 22:10
Только англиЦкие бегунки никак не поймут
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