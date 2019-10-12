Маркизио: «Я и Пирло быстро поняли крутость Погба»

Бывший центральный полузащитник «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио рассказал о первом впечатлении от тренировок с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба, выступающим тогда за туринцев:
Погба был еще молод, когда мы впервые тренировались с ним. Мне и Андреа Пирло понадобилось лишь 15 минут, чтобы понять крутость Погба. Также мы поняли, что он будет играть вместо кого-то из нас.
К счастью, тренер сумел подобрать систему, где мы играли вместе. Эта была блестящая полузащита, особенно с Артуро Видалем.
Погба планирует покинуть МЮ в ближайшее трансферное окно в январе.
- Я быстро понял крутость Зенита...
- Я быстро понял крутость Зенита...