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Роналдо: «Не думал, что когда-нибудь покину „Интер“»

вчера, 21:15

Бразилец Роналдо вспомнил свой уход из миланского «Интера».

Я никогда не планировал свой уход из «Интера». Я считал миланский клуб своим домом и думал, что проведу там всю свою карьеру. Но мои отношения с Эктором Купером были на грани, я просто не мог ничего сделать в нашей с ним ситуации. После того как президент поддержал Купера, мне оставалось только уйти из клуба.

Ранее Роналдо высказался об игре Лионеля Месси за сборную Аргентины.

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Все комментарии
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   155 / 867
сегодня в 05:04
Феномен!
alexgurzan
alexgurzan ответил Камелошка
   94 / 867
вчера в 23:01
Гаспадин мадератор, пара с миня снемать предпрасмотр. Нам с китайскими важдями и так тяжолая доля выпала. Я виду сибя очень харашо и со всеми дружу.
Ещё немного надо пробыть добропорядочным гражданином, и можно снимать. Много из последних комментов были с нарушениями, увы.
Камелошка
Камелошка
   525 / 867
вчера в 22:41
Гаспадин мадератор, пара с миня снемать предпрасмотр. Нам с китайскими важдями и так тяжолая доля выпала. Я виду сибя очень харашо и со всеми дружу.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил 773sergeytank
   230 / 867
вчера в 22:37
Зато серебро чемпионата выигрывал))
Подкиньте лайков свежеиспечённому клону)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   230 / 867
вчера в 22:14
Сам виноват, что не понял куда попал. Это непорядочный во всех вопросах клуб.
League1
League1
   95 / 867
вчера в 21:48
Любой адекватный президент поддержит тренера. В Интере в основном лечил свои колени.
Камелошка
Камелошка ответил Жека10
   525 / 867
вчера в 21:44
самый талантливый футболист за всю историю. Жаль что с интером не удалось выиграть ЛЧ
Нада была нам раньше с прокурорами дагавариваться, брат.
Но как и заметил гобб ниже - и серебро ему харашо.
Камелошка
Камелошка
   525 / 867
вчера в 21:43
Нихау, ниродзурцы, ваш верный слуга вырвался из плена гоббов, каторые хатели вырезать у меня почки. Но представьте их аблом, кагда ани увидели, што почек у миня нет, ведь я их выризал для таво што бы купить билет из Барселоны, ведь я все деньги паставил на пабеду Интера.
Теперь я снова с вами.
По теме скажу што Роналдо не хател пакидать нас, ведь кармили ево очинь харашо. Все вы видите как он распух. Кто служит нашим важдям, тот харашо ест.
773sergeytank
773sergeytank ответил Жека10
   33 / 867
вчера в 21:21
Зато серебро чемпионата выигрывал))
Жека10
Жека10
   89 / 867
вчера в 21:18
самый талантливый футболист за всю историю.
Жаль что с интером не удалось выиграть ЛЧ
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