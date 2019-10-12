Роналдо: «Не думал, что когда-нибудь покину „Интер“»

Бразилец Роналдо вспомнил свой уход из миланского «Интера».
Я никогда не планировал свой уход из «Интера». Я считал миланский клуб своим домом и думал, что проведу там всю свою карьеру. Но мои отношения с Эктором Купером были на грани, я просто не мог ничего сделать в нашей с ним ситуации. После того как президент поддержал Купера, мне оставалось только уйти из клуба.
Ранее Роналдо высказался об игре Лионеля Месси за сборную Аргентины.
Но как и заметил гобб ниже - и серебро ему харашо.
Но как и заметил гобб ниже - и серебро ему харашо.
Теперь я снова с вами.
По теме скажу што Роналдо не хател пакидать нас, ведь кармили ево очинь харашо. Все вы видите как он распух. Кто служит нашим важдям, тот харашо ест.
Теперь я снова с вами.
По теме скажу што Роналдо не хател пакидать нас, ведь кармили ево очинь харашо. Все вы видите как он распух. Кто служит нашим важдям, тот харашо ест.
Жаль что с интером не удалось выиграть ЛЧ
Жаль что с интером не удалось выиграть ЛЧ