Роналдо: «Не думал, что когда-нибудь покину „Интер“»

Бразилец Роналдо вспомнил свой уход из миланского «Интера».

Я никогда не планировал свой уход из «Интера». Я считал миланский клуб своим домом и думал, что проведу там всю свою карьеру. Но мои отношения с Эктором Купером были на грани, я просто не мог ничего сделать в нашей с ним ситуации. После того как президент поддержал Купера, мне оставалось только уйти из клуба.