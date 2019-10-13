«Зенит» хочет приобрести Чистякова

Сообщается, что «Зенит» намерен подписать защитника «Ростова» и сборной России Дмитрия Чистякова.
Переговоры между клубами уже начались. Петербуржцы хотят заменить надолго выбывшего из строя аргентинца Эмануэля Мамману игроком с российским паспортом.
Ростовчане намерены выручить с продажи игрока 5 млн евро. Минувшим летом «Зенит» уже интересовался защитником.
или нового новосельцева хотят?)
или нового новосельцева хотят?)
Карьера Полоза цветет и пахнет?
Лавочник из Барсы > чем все подписания Динамо
Че ты там про мешок сморозил?
Карьера Полоза цветет и пахнет?
Лавочник из Барсы > чем все подписания Динамо
Че ты там про мешок сморозил?
И ее возрождение - дело правильное.
А всякие новоделы газовые пусть сначала обрастут Историей, прежде чем гавкать.
И ее возрождение - дело правильное.
А всякие новоделы газовые пусть сначала обрастут Историей, прежде чем гавкать.
В Ростове, пошлите этот мешок...
В Ростове, пошлите этот мешок...
а то у мАсквачей еще не сильно пылает..
а то у мАсквачей еще не сильно пылает..
А там украинская версия сайта рейтинга букмейкеров
Это же как старательно нужно искать новости о Зените ради "хайпа", что бы брать материал из "рейтинга букмейкеров украины"
А там украинская версия сайта рейтинга букмейкеров
Это же как старательно нужно искать новости о Зените ради "хайпа", что бы брать материал из "рейтинга букмейкеров украины"