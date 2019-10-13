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«Зенит» хочет приобрести Чистякова

сегодня, 15:44

Сообщается, что «Зенит» намерен подписать защитника «Ростова» и сборной России Дмитрия Чистякова.

Переговоры между клубами уже начались. Петербуржцы хотят заменить надолго выбывшего из строя аргентинца Эмануэля Мамману игроком с российским паспортом.

Ростовчане намерены выручить с продажи игрока 5 млн евро. Минувшим летом «Зенит» уже интересовался защитником

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Все комментарии
Hypnoz
Hypnoz
   451 / 851
сегодня в 18:14
Карпа и Соболева возьмите !
andrefino13
andrefino13 ответил Морозовский
   622 / 851
сегодня в 18:09
А причём ФК Зенит? Так звезды сошлись, скоро будешь фк Сочи презирать, Зенит ещё не знает...
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Capitan555
   125 / 851
сегодня в 18:06
А Ваше Днищщще...это не мешок????Непонятно куда ВТБ выкидывает деньги и на кого!
написать нечего что ли? Обиделся?
andrefino13
andrefino13
   622 / 851
сегодня в 18:05
Никто не может запретить купить Зениту любого российского игрока,,потому что кроме Зенита они нужны только клубу, в котором играют, а затем не нужны, заменить всегда есть кем.
Трезвый повар
Трезвый повар
   21 / 851
сегодня в 18:03
Читаю я с каким пренебрежением некоторые "болельщики" Зенита рассуждают о других командах и их игроках. Сами на Петровском и на Газпром Арене ни разу не были. Только на диване за Зенит глорят и кичатся тем что Зенит самый богатый клуб в России. Настоящие болельщики Зенита себе такого не позволяют
Медив
Медив
   178 / 851
сегодня в 18:00
Пусть сразу его купит Сочи, зачем проходить эти промежуточные этапы
Морозовский
Морозовский
   8 / 851
сегодня в 17:58
ПРЕЗИРАЮ "Зенит"!
andrefino13
andrefino13 ответил Lazurny
   622 / 851
сегодня в 17:57
Это как и в жизни, бедный не значит слабый, а завидуют все, но богатые злее.
Capitan555
Capitan555 ответил gentlewolf
   101 / 851
сегодня в 17:55
Команда "Динамо" Москва - честь и история героизма отечественного футбола. И ее возрождение - дело правильное. А всякие новоделы газовые пусть сначала обрастут Историей, прежде чем гавкать.
В 1976 году)))-последний раз были чемпионами....кроме 1971 года о еврокубках и вспомнить нечего....зато в 2017 чемпион ФНЛ!!!!Да здравствует возрождение)))))
Морозовский
Морозовский
   8 / 851
сегодня в 17:51
77 - это 77!
Морозовский
Морозовский
   8 / 851
сегодня в 17:48
    Don trambon
    Don trambon
       302 / 851
    сегодня в 17:41
    лучше вермалена пусть берут, тоже экс игрок барси и то же любит лечиться) гыгыгы

    или нового новосельцева хотят?)
    Kurt Bekelman
    Kurt Bekelman ответил Объективное мнение
       125 / 851
    сегодня в 17:36
    Новосельцева путь не повторил бы....
    да там помимо Вани еще Мевля, Полоз. Ребят из других клубов вспоминать или не?))
    Kurt Bekelman
    Kurt Bekelman ответил Capitan555
       125 / 851
    сегодня в 17:35
    А Ваше Днищщще...это не мешок????Непонятно куда ВТБ выкидывает деньги и на кого!
    Как дела у Ваньков Новосельцева и Соловьева?
    Карьера Полоза цветет и пахнет?
    Лавочник из Барсы > чем все подписания Динамо
    Че ты там про мешок сморозил?
    gentlewolf
    gentlewolf ответил Capitan555
       356 / 851
    сегодня в 17:33
    А Ваше Днищщще...это не мешок????Непонятно куда ВТБ выкидывает деньги и на кого!
    Команда "Динамо" Москва - честь и история героизма отечественного футбола.
    И ее возрождение - дело правильное.
    А всякие новоделы газовые пусть сначала обрастут Историей, прежде чем гавкать.
    Сп62
    Сп62 ответил 112910415
       77 / 851
    сегодня в 17:31
    Не брать, а, как в заголовке, подписать!
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
       86 / 851
    сегодня в 17:30
    Статья про Зенит обречена на успех. :)))))
    112910415
    112910415
       35 / 851
    сегодня в 17:17
    срочно брать !
    Объективное мнение
    Объективное мнение
       172 / 851
    сегодня в 17:14
    Новосельцева путь не повторил бы....
    Capitan555
    Capitan555 ответил Kurt Bekelman
       101 / 851
    сегодня в 17:07
    пусть недофутболиста уфы берут. В Ростове, пошлите этот мешок...
    А Ваше Днищщще...это не мешок????Непонятно куда ВТБ выкидывает деньги и на кого!
    Армейская душа
    Армейская душа
       120 / 851
    сегодня в 17:02
    Вот что-то сразу Новосельцев вспомнился с Мевлей
    Kurt Bekelman
    Kurt Bekelman
       125 / 851
    сегодня в 17:02
    пусть недофутболиста уфы берут.
    В Ростове, пошлите этот мешок...
    Питер рулит
    Питер рулит
       382 / 851
    сегодня в 16:59
    молодцы ..опять вброс..поддерживайте вбросами почаще..
    а то у мАсквачей еще не сильно пылает..
    Lazurny
    Lazurny
       112 / 851
    сегодня в 16:58
    Почему болельщикам клубов сильнее спартака Оренбурга, Урала или Уфы нет дела до того, кто и кого хочет купить?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       16 / 851
    сегодня в 16:58
    Лишь бы че нить про Зенит вякнуть, а там московские налетят...
    max74
    max74
       149 / 851
    сегодня в 16:57
    Нам такой футбол не нужен...
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty ответил Jeck Denielse
       376 / 851
    сегодня в 16:57
    Теперь до закрытия зимнего окна будут перечислены все без исключения защитники лиги....Как кандидаты в мамманозаменители.... ..)))) Чушь все это... Зениту прям делать нечего как за два месяца до событий раскрывать свои трансферное планы...)))) От нечего делать развели арустомянщину.....Каждый час новых игроков в Питер сватают..... Как то нибудь знал заранее что Барриоса прям из автобуса в Питер отправят??? Нет... Кто то ожидал хоть за сутки что Сутормин из легенды Рубина превратится в игрока Зенита ??? Нет... С Сантосом и Осорио за часы до прилета в Питер узнали... И тут нет смысла гадать ..... Карпы...Чистяковы....к зиме человек 30 по словам "источников" будут "игроками Зенита"....)))))
    А ты посмотри на источник, сразу ясно все станет)
    А там украинская версия сайта рейтинга букмейкеров
    Это же как старательно нужно искать новости о Зените ради "хайпа", что бы брать материал из "рейтинга букмейкеров украины"
    mangoх12
    mangoх12
       6 / 851
    сегодня в 16:55
    Соккер хоть подзаработает
    azures
    azures
       123 / 851
    сегодня в 16:50
    Очередная заметка для забавы свиней, им на 12-м месте не комфортно.
    Т34
    Т34 ответил Чингачгук
       22 / 851
    сегодня в 16:41
    Из ростова лучше никого не брать, пердивный состав.
    Лазурные пытаются купить игроков из Ростова, чтобы в пердив не выскочить.
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