Соболев в МЮ. Трансферный рынок 2019-го

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«Соккер.ру» пользуется случаем, чтобы объяснить особенность футбольной селекции, которую явно не понимают в России.

МЮ действительно следит за Соболевым

Соболева, которому всего 22 года, после отличного начала сезона в «Крыльях Советов» - забрасывал мяч за шиворот голкиперу с дальнего расстояния, как Тотти в лучшие времена, с подачи желтой британской газеты связали с МЮ .

Вот только нигде не сказано, что англичане покупают Соболева. Тем более что Александру получить разрешение на работу в Великобритании будет крайне сложно, ведь пока не играет за сборную России. Сказано лишь, что есть потребность в форварде – голов Сульшеру не хватает.

Выдумка ли новость? Скорее нет, чем да. Сам норвежец Оле-Гуннар в МЮ попал через «Мольде», у него не может быть предубеждений, что есть страны, где якобы не может родиться футболист для АПЛ . Скауты МЮ просматривают Соболева? Плюс им в карму.

Футбольный диапазон Александра шире, чем у форварда-деревяшки. И возраст подходит для кастингов. Почему тогда слышим саркастические отклики? Часто путают работу скаутов и переговорщиков, которые заходят позже.

Никто из МЮ не отправлял официальные запросы в «Крылья Советов», хотя скауты точно разузнали через Нобеля и компанию, есть ли тот самый пункт о 2 миллионах евро отступных. Просто формируют Сульшеру или другому тренеру к зиме группу форвардов, которые в теории подойдут – Уилсон, Мусса Дембеле или Манджукич.

Марио - под первым номером. Но не смейтесь с наличия Соболева. Скауты больших клубов следят буквально за всеми. И молодежные команды изучают, и в Южной Америке живут, и в Азию заглядывают. В век доступной информации анализа много, и поверьте, Соболев – не худший форвард, за которым следят в МЮ .

И, хотя ему еще пахать и пахать до уровня звезды футбола, вполне себе в формате нападающих «дьяволов». В 22 года у Бербатова было 4 гола за полный сезон в Бундеслиге за «Байер», это не помешало болгарину позже три сезона подряд быть основным в МЮ , причем играл и с Роналду. Димитар постепенно выбрался на вершину, но есть и другие примеры.

Расстояние в элиту сократилось

«Боруссия» Д забрала Дембеле у «Ренна» за 15 млн евро, и тогда в Германии говорили, что переплатили. Через год Усман стоил 125 миллионов. Санчо достался хитрым немцам за 7.8 млн евро, а теперь «Юнайтед» нужно выложить около 100, чтобы 19-летний воспитанник школы «Сити» вернулся на родину.

Конечно же, Дембеле и Санчо показали себя в Бундеслиге, но расстояние между статусами «ноунейм» и «звезда» сократилось. Сэр Алекс Фергюсон не первый месяц советует МЮ подписать шотландского хавбека «Астон Виллы» Джона МакГинна. Цена – около 50 миллионов фунтов, а не те копейки, за которые можно забрать Соболева.

При этом МакГинн – тот, что забил сборной России, играл в Чемпионшипе, хорошо начал в АПЛ , но явно не большая звезда. И в этом соль! Каждый хочет получить Мбаппе за копейки или бесплатно. Поэтому «Халл Сити» красавцы, что выкупили Магуайра и заметили Робертсона, а в решениях МЮ и «Ливерпуля» никакого шика нет, только деньги.

Все играют на опережение. В Манчестере должны следить и за Шомуродовым. Элдор как центральный форвард штрафной умнее, чем Рэшфорд – у Маркуса банально другой набор плюсов и использовать его на позиции Лукаку нелепо. Как нападающий из «Ростова» может оказаться в Манчестере? Так же, как хавбек «Уфы» - Александр Зинченко, оказался в основе у Гвардиолы.

Почему-то если африканский паренек в 16 лет выходит в основе «Барселоны», то никому в России не смешно, наоборот, хвалят Фати за полтора сильных матча. А если местный футболист из огромной страны в зоне УЕФА оказывается в списке интересов середняка АПЛ – как Соболев, то сразу вой, словно в ваш подъезд запустили уссурийского тигра, когда срочно нужно в магазин за хлебушком.

Молодые игроки РПЛ перспективны

Футбольный комплекс неполноценности удивляет, из крайности – в крайность. Стоило «Арсеналу» купить Аршавина – сделали идола. Стоило Андрею запустить себя – сразу забыли, как писали в комментариях, что станет легендой АПЛ , а Бергкамп – грязь из-под ногтей великого российского хавбека (буквально такой заход был и мнение поддерживали лайками).

Стоило Головину перейти в «Монако» - им действительно интересовались параллельно команды Сарри и Аллегри, просто Абрамович и Аньелли не собирались платить столько, как запросил Гинер, так в России использовали провал всех монагесков, чтобы весь прошлый сезон издеваться над парнем. Теперь Александр заиграл – все, герой, как Черышев, которого обзывали до ЧМ -2018.

Денис и раньше был воспитанником «Реала», игроком высокого класса, просто стартовая позиция при оценке в России – негативная. А себя иногда полезно любить, не переоценивая. Конечно, Соболев и близко не Манджукич – вице-чемпион мира, автор голов в финалах ЛЧ . И в МЮ попасть будет сложно, Джеймс из «Суонси» подтвердит. Но работать над собой нужно, ведь как минимум в Серии А середняки к Соболеву присматривались, а теперь и в АПЛ посмотрят, сколько стоит, что умеет, как двигается, думает.

Также будут знать, насколько психологически стабилен. Разузнают, есть ли девушка, кто она, как себя ведет и насколько влияет на решения парня. Современный скаут узнает, думает ли Соболев о футболе, нарушает ли режим. Буквально в зубы заглянут! Факты, что Александр не побежал первым делом к стоматологу, чтобы сделать голливудскую улыбку и не меняет прически раз в неделю, тоже учтут.

Футболист - личность. И есть личности, с которыми невыносимо сложно работать – как Вальверде с Дембеле, который постоянно опаздывает на тренировки. Понтов у молодых людей в футболе столько, что любой Сульшер выберет простоватого Манджукича, который в резиновых сапогах разгребает завалы после наводнения в Хорватии, или 195-сантиметрового уроженца Барнаула, чем очередного проблемного миллионера.

Возьмите того же Дзюбу. Если бы взялся за ум раньше, в 22 года демонстрировал тактическую зрелость и желание работать на команду, как это делает сейчас, то Артем тоже уехал бы в АПЛ , причем мог бы из условного «Тоттенхэма» перейти в «Челси», неужели Жиру настолько талантливее? Рано или поздно самым крутым российским игрокам надоест проигрывать аутсайдерам Ла Лиги, чехам, болгарам и так далее, попробуют получать образование там, где все звезды.

Рано или поздно будет новый тренд в РПЛ – острое желание поиграть в топ-5. Там увидим и минусы подготовки россиян – испанцы и немцы работают с детьми куда лучше, но найдутся первые успехи. Никого ведь не удивляет гол Ярмоленко в ворота МЮ – а украинец начинал дома с того, что стал живым мемом, вроде Заболотного. Не удивляют также граждане стран, которые не покажете на карте, в топ-клубах.

Так почему смешит (веселит, включая скептицизм и троллинг) банальный интерес к финансово недооцененному Соболеву? В мире за сомнительных игроков дают по 50 миллионов евро. А за тех, кто команде даже не нужен тактически, могут вывалить 100 миллионов. Если можно найти толкового работящего парня за 15 млн, то любой скаут обязан рекомендовать такого человека тренеру первой команды своего клуба. Неужели так сложно понять, что в списках на каждую позицию по 10 человек?

Но что хорошо для Соболева – получил бесплатную рекламу в АПЛ , и поскольку там не только МЮ , а в Серии А не только клуб для Сапогова – «Ювентус», то если Александр будет расти, то сделает то, что Акинфееву, Дзагоеву или Дзюбе не светит в силу возраста. Молодые российские ребята, особенно если у них четкое амплуа, которое не требует подстройки целой команды под новичка, и должны быть в сфере интересов различных клубов топ-5.

Это норма в 2019 году на трансферном рынке. Всем в «Ливерпуле» было плевать, что Фирмино играл за «Хоффенхайм» атакующим хавбеком, не форвардом. Увидели то, что им было нужно, и теперь Бобби – феноменальный центральный нападающий. И в паспорт никто не смотрит. Египтянин – лидер «Ливерпуля». Сенегалец – его напарник. Мане три года назад был в «Саутгемптоне», а сейчас – в списке лучших игроков года.

Или история ван Дейка никого ничему не научила? Парень первый матч за сборную сыграл в 24 года! В 2017-м более 90 % фанатов футбола не смогли бы назвать его фамилию, покажи им фотографию – Нидерланды даже на Евро не светились, а Вирджил играл за «Саутгемптон», причем из 38 матчей в АПЛ провел всего 21. А потом раз, два, три – явный претендент на «Золотой мяч», два финала Лиги чемпионов.

Школа «Гронингена», конечно, могущественная, но пора ценить и восторгаться не только иностранцами. И не писать глупости, что кто-то «пиарит» Миранчуков, Чалова, Сулейманова, Сафонова, Баринова, Шомуродова, Влашича или Соболева. Детей важно любить, а российские футболисты и молодые иностранцы из РПЛ редко получают отношение, которое помогает стать новыми Видичем или Ивановичем. Так что Александру Соболеву стоит пожелать профессионализма и умения увильнуть от травм, и ждем попытки упомянутых выше в топ-5.

Вы же прекрасно видите, что в РПЛ есть потолок – нельзя подготовиться так, как в больших лигах, где сложно, но интересно. Хотя бы о сборной подумайте, если не о еврокубках. Дайте команде России профессионалов из Ла Лиги, Серии А и АПЛ – шансы на успех ниже не станут. А научатся российские клубы быть трамплином, докажут такой статус – Азар из будущего между «Лиллем» и «Спартаком» выберет москвичей. И, о чудо, в Москве ему карьеру не испортят, Абрамович заплатит Федуну много денег, все останутся довольны.