Гаттузо посетил тренировку «Краснодара»

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прибыл в Краснодар по приглашению президента местного клуба Сергея Галицкого.
По информации источника, итальянец посетил базу «Краснодара», ознакомился с работой клуба и побывал на тренировке «быков».
Отмечается, что визит Гаттузо является первым шагом для дальнейшего сотрудничества. Если результаты «Краснодара» не улучшатся, именно ему будет предложено возглавить команду.
Ранее сообщалось, что 41-летний специалист приехал в Россию для съёмок в передаче Нобеля Арустамяна.
А я бы назвал это приключения итальянцев в России.
До этого Каррера разъезжал, теперь Гатуззо. Оба без работы, приехали на собеседование или в гости все равно официально это намного позже станет известно.
А я бы назвал это приключения итальянцев в России.
До этого Каррера разъезжал, теперь Гатуззо. Оба без работы, приехали на собеседование или в гости все равно официально это намного позже станет известно.