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Гаттузо посетил тренировку «Краснодара»

сегодня, 05:33

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прибыл в Краснодар по приглашению президента местного клуба Сергея Галицкого.

По информации источника, итальянец посетил базу «Краснодара», ознакомился с работой клуба и побывал на тренировке «быков».

Отмечается, что визит Гаттузо является первым шагом для дальнейшего сотрудничества. Если результаты «Краснодара» не улучшатся, именно ему будет предложено возглавить команду.

Ранее сообщалось, что 41-летний специалист приехал в Россию для съёмок в передаче Нобеля Арустамяна.

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Все комментарии
kastites
kastites
   49 / 851
сегодня в 06:58
Время только потерял
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   235 / 851
сегодня в 06:58
Сайт пора переименовать в Хейтсоккер.ру.
А я бы назвал это приключения итальянцев в России.
До этого Каррера разъезжал, теперь Гатуззо. Оба без работы, приехали на собеседование или в гости все равно официально это намного позже станет известно.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   488 / 851
сегодня в 06:45
Сватают во все команды,но перейдёт в Енисей
cska plus
cska plus
   9 / 851
сегодня в 06:08
Гаттузо наверное восхитился стадионм Краснодара.
ДАША Д
ДАША Д
   192 / 851
сегодня в 05:51
Приехал просто посмотреть.
Antonchik
Antonchik
   244 / 851
сегодня в 05:49
Галицкий что-то замышляет.
DNK74_02
DNK74_02
   624 / 851
сегодня в 05:47
Интересно..
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