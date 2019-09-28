Гаттузо посетил тренировку «Краснодара»

сегодня, 05:33

Бывший главный тренер «Милана» прибыл в Краснодар по приглашению президента местного клуба Сергея Галицкого.

По информации источника, итальянец посетил базу «Краснодара», ознакомился с работой клуба и побывал на тренировке «быков».

Отмечается, что визит Гаттузо является первым шагом для дальнейшего сотрудничества. Если результаты «Краснодара» не улучшатся, именно ему будет предложено возглавить команду.

Ранее сообщалось, что 41-летний специалист приехал в Россию для съёмок в передаче Нобеля Арустамяна.