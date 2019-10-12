Форварды для «Спартака» будущего

сегодня, 13:15

«Соккер.ру» предлагает «красно-белым» принять важное решение вовремя, не затягивая с выбором.

Веллитон, Ари, Эменике и Зе Луиш. Что отличает четырех успешных центральных нападающих «Спартака»? Не все такие крутые на втором этаже, как форвард «Порту». Не каждый настолько мощный, как африканцы. Веллитон и Ари – самые хитрые в четверке с большим отрывом.

Но есть одна общая черта. Последние успешные форварды «Спартака» - и Луис Адриано, хотя играл на разных позициях, тоже подходит под описание, являются эгоистами в игровом смысле. Для команды, у которой три четверти сезона обычно тактическая ядерная зима, такая характеристика становится плюсом.

Могут играть в отрыве от команды. Когда нападающий самостоятельный, то не смотрит на качество передач. Конечно, все форварды – люди зависимые, и не только Зе Луиш не мог козырнуть идеальной реализацией. Но если «Спартак» найдет снайпера, то тот должен блистать игровым интеллектом.

Ларссон не отличается смекалистостью отца, а Понсе - инстинктами Икарди. Поэтому на расстроенном рояле им сложно играть. Зимой «Спартаку» нужен результативный центральный форвард. И – переходим к хорошим новостям, кандидаты есть.

Элдор Шомуродов («Ростов», 24 года)

Пока «Ростов» не воспитал Прошлякова, а потом не отдал обратно «Спартаку» за 10 млн евро, пусть идут за Элдором. Хотя в таких случаях включается трансферный ребенок, у которого пытаются отобрать игрушку. Есть игроки, которым нельзя в отдельные клубы. Узбекский форвард слишком талантливый для нынешнего «Спартака», а «красно-белые» ничего принципиально нового ему дать не могут. Разве что испортят. Шомуродову, поскольку оказался парнем с выдающимся пониманием игры – плюс в карму Карпину, раскрыл человека, нужно найти крутой западный клуб. Но если оценивать со стороны «Спартака», то форвард, который в «Ростове» копирует манеру Фирмино, не превращаясь в живую пародию и оставаясь собой, усилит москвичей.

Александр Соболев («Крылья Советов», 22 года)

Саша пока слабее, чем Элдор, поскольку игра «Крыльев Советов» сильнее настроена на центрального форварда, чем игра «Ростова» - на Шомуродова. Следовательно, отталкиваясь от изначального описания нападающего для «красно-белых», можно допустить: у Соболева в Москве могут возникнуть проблемы, если в «Спартаке» не начнут играть на него всей командой. Нужны меткие пасы Бакаева, Шюррле, Тиля, Зобнина и фланговых защитников. Александр – умный форвард, иногда способен сам момент придумать, но ему нужно резко повзрослеть, чтобы в такой сложной и нестабильной команде, как «Спартак», показать класс.

Николай Комличенко («Млада Болеслав», 24 года)

Николай поймал звезду? В интервью после выхода на замену против Шотландии вел себя странно – включил высокомерие на ровном месте. Зато теперь понятно, почему «Спартак» и ЦСКА отказались от него летом, как и «Локомотив». Возможно, слухи о финансовых аппетитах Николая и его представителей являются правдой – трудно сказать, но поговаривают. Воспитанник школы «Краснодара», которого «быки» великодушно отдали чехам за копейки, хочет вернуться домой, получив зарплату уровня РПЛ ? Забивает много, но не факт, что это идеальный кандидат именно для «Спартака».

Георге Пушкаш («Рединг», 23 года)

Контракт Георге принадлежал «Интеру», однако в этой команде за много лет молодой румын заиграть не сумел. Зато до 23 лет натерпелся испытаний в арендах в разных клубах – сменил четыре команды. А когда с румынской молодежкой вместе с младшим Хаджи зажег на Евро-2019, то на него обратили внимание. Говорили о «Спартаке», однако Пушкаш оказался в Чемпионшипе. «Рединг» идет на 22-м месте из 24, убедить Георге сменить клуб будет не сложно. Сам он, как и был, остался интересным рослым, молодым и приличным форвардом.

Эвангелос Павлидис («Виллем II», 20 лет)

Цорн интересовался Симеоне с Хаджи, но купил Ларссона. У Томаса есть симпатия к сыновьям известных отцов? Но Янис Хаджи отказался, Джованни Симеоне оказался в «Кальяри» в аренде. А вингер с выходами в центре Маркус Тюрам настолько хорошо начал в Бундеслиге, что теперь его стоимость «Спартак» не осилит. Не пора ли пойти в гости к Слуцкому и Промесу? Квинси из «Твенте» привезли - не пожалели, Тиль еще может заиграть, а 20-летний грек, забивший 6 мячей в Ере – очевидный кандидат. Чутье есть, наверху хорош, в Дортмунде стажировался во втором составе. Павлидис интереснее, чем Понсе, хотя не лучший в списке, конечно же.

Сильвер Ганвула М'Бусси («Бохум», 23 года)

Если смотрим во второй лиге Англии, то чем Бундеслига 2 хуже? Не смейтесь, сейчас там играют «Гамбург» и «Штутгарт» - не последние клубы Европы, бывшие чемпионы Германии. Более того, из состава вторых «Спартак» пытался летом вытащить грека Дониса, но он уехал во Францию. Сейчас же в Германии директор «красно-белых» Цорн, имея связи, может выйти на агентов парня из Конго – Сильвера Ганвула. Высокий и крепкий форвард немножко похож на Ласина Траоре, когда у него не все получается, но в остальном – машина по собиранию голов. В 8 играх 7 мячей и 3 ассиста – отличные показатели. Кстати, Дугласа Сантоса «Зенит» тоже из второй Бундеслиги взял.

Габриэль Барбоса («Интер»/«Фламенго», 23 года)

Габигол не заиграл в «Интере», хотя трансфер был дорогим. Говорили, что им были не совсем довольны – возможно, молодому бразильцу «сорвало крышу» в Милане. Но форварду всего 23 года. Его будущее никак не зависит от Барбосы – так сказал сам игрок, ведь аренда во «Фламенго» до конца этого года. А поскольку у парня 18 голов в 18 турах бразильской Серии А, но при этом у «Интера» Конте в центре атаки Лукаку, то Маротте можно сделать предложение, от которого Беппе не откажется. Впрочем, Габигол дороговат для «Спартака», и эта ставка рискованная. Хотя парень талантливый и последнее слово в Европе не сказал.

«Спартак» не подпишет форварда зимой?

С хорошими новостями разобрались – и денег, и переговорных аргументов «Спартаку» для покупки форварда зимой хватит. А плохая новость в том, что замедленность при принятии ключевых решений осталась чертой клуба. Затянули с увольнением тренера, затягивают с назначением, хотя вроде как Тедеско клюнул, просто с «Шальке» юридически прощается.

Центральный нападающий тоже схватит приманку. Или сам клуб решит зимой, что хватит Ларссона и Понсе? Тогда допустят ошибку. Для многих в списке «Спартак» - не совсем идеальный, но интересный вариант продолжения карьеры. У форвардов есть голы, а по мячам «красно-белые» на 10-м месте в РПЛ . С унылостью нужно справиться и внутренними резервами – пока Жиго отдувался за коллег впереди, но Шюррле, Ларссон и компания должны прибавить, и подписанием нового символа высокой результативности.

А кого вы видите правильным нападающим для нового «Спартака» с другим тренером?