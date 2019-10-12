Форварды для «Спартака» будущего

«Соккер.ру» предлагает «красно-белым» принять важное решение вовремя, не затягивая с выбором.
Веллитон, Ари, Эменике и Зе Луиш. Что отличает четырех успешных центральных нападающих «Спартака»? Не все такие крутые на втором этаже, как форвард «Порту». Не каждый настолько мощный, как африканцы. Веллитон и Ари – самые хитрые в четверке с большим отрывом.
Но есть одна общая черта. Последние успешные форварды «Спартака» - и Луис Адриано, хотя играл на разных позициях, тоже подходит под описание, являются эгоистами в игровом смысле. Для команды, у которой три четверти сезона обычно тактическая ядерная зима, такая характеристика становится плюсом.
Могут играть в отрыве от команды. Когда нападающий самостоятельный, то не смотрит на качество передач. Конечно, все форварды – люди зависимые, и не только Зе Луиш не мог козырнуть идеальной реализацией. Но если «Спартак» найдет снайпера, то тот должен блистать игровым интеллектом.
Ларссон не отличается смекалистостью отца, а Понсе - инстинктами Икарди. Поэтому на расстроенном рояле им сложно играть. Зимой «Спартаку» нужен результативный центральный форвард. И – переходим к хорошим новостям, кандидаты есть.
Элдор Шомуродов («Ростов», 24 года)
Пока «Ростов» не воспитал Прошлякова, а потом не отдал обратно «Спартаку» за 10 млн евро, пусть идут за Элдором. Хотя в таких случаях включается трансферный ребенок, у которого пытаются отобрать игрушку. Есть игроки, которым нельзя в отдельные клубы. Узбекский форвард слишком талантливый для нынешнего «Спартака», а «красно-белые» ничего принципиально нового ему дать не могут. Разве что испортят. Шомуродову, поскольку оказался парнем с выдающимся пониманием игры – плюс в карму Карпину, раскрыл человека, нужно найти крутой западный клуб. Но если оценивать со стороны «Спартака», то форвард, который в «Ростове» копирует манеру Фирмино, не превращаясь в живую пародию и оставаясь собой, усилит москвичей.
Александр Соболев («Крылья Советов», 22 года)
Саша пока слабее, чем Элдор, поскольку игра «Крыльев Советов» сильнее настроена на центрального форварда, чем игра «Ростова» - на Шомуродова. Следовательно, отталкиваясь от изначального описания нападающего для «красно-белых», можно допустить: у Соболева в Москве могут возникнуть проблемы, если в «Спартаке» не начнут играть на него всей командой. Нужны меткие пасы Бакаева, Шюррле, Тиля, Зобнина и фланговых защитников. Александр – умный форвард, иногда способен сам момент придумать, но ему нужно резко повзрослеть, чтобы в такой сложной и нестабильной команде, как «Спартак», показать класс.
Николай Комличенко («Млада Болеслав», 24 года)
Николай поймал звезду? В интервью после выхода на замену против Шотландии вел себя странно – включил высокомерие на ровном месте. Зато теперь понятно, почему «Спартак» и ЦСКА отказались от него летом, как и «Локомотив». Возможно, слухи о финансовых аппетитах Николая и его представителей являются правдой – трудно сказать, но поговаривают. Воспитанник школы «Краснодара», которого «быки» великодушно отдали чехам за копейки, хочет вернуться домой, получив зарплату уровня РПЛ? Забивает много, но не факт, что это идеальный кандидат именно для «Спартака».
Георге Пушкаш («Рединг», 23 года)
Контракт Георге принадлежал «Интеру», однако в этой команде за много лет молодой румын заиграть не сумел. Зато до 23 лет натерпелся испытаний в арендах в разных клубах – сменил четыре команды. А когда с румынской молодежкой вместе с младшим Хаджи зажег на Евро-2019, то на него обратили внимание. Говорили о «Спартаке», однако Пушкаш оказался в Чемпионшипе. «Рединг» идет на 22-м месте из 24, убедить Георге сменить клуб будет не сложно. Сам он, как и был, остался интересным рослым, молодым и приличным форвардом.
Эвангелос Павлидис («Виллем II», 20 лет)
Цорн интересовался Симеоне с Хаджи, но купил Ларссона. У Томаса есть симпатия к сыновьям известных отцов? Но Янис Хаджи отказался, Джованни Симеоне оказался в «Кальяри» в аренде. А вингер с выходами в центре Маркус Тюрам настолько хорошо начал в Бундеслиге, что теперь его стоимость «Спартак» не осилит. Не пора ли пойти в гости к Слуцкому и Промесу? Квинси из «Твенте» привезли - не пожалели, Тиль еще может заиграть, а 20-летний грек, забивший 6 мячей в Ере – очевидный кандидат. Чутье есть, наверху хорош, в Дортмунде стажировался во втором составе. Павлидис интереснее, чем Понсе, хотя не лучший в списке, конечно же.
Сильвер Ганвула М'Бусси («Бохум», 23 года)
Если смотрим во второй лиге Англии, то чем Бундеслига 2 хуже? Не смейтесь, сейчас там играют «Гамбург» и «Штутгарт» - не последние клубы Европы, бывшие чемпионы Германии. Более того, из состава вторых «Спартак» пытался летом вытащить грека Дониса, но он уехал во Францию. Сейчас же в Германии директор «красно-белых» Цорн, имея связи, может выйти на агентов парня из Конго – Сильвера Ганвула. Высокий и крепкий форвард немножко похож на Ласина Траоре, когда у него не все получается, но в остальном – машина по собиранию голов. В 8 играх 7 мячей и 3 ассиста – отличные показатели. Кстати, Дугласа Сантоса «Зенит» тоже из второй Бундеслиги взял.
Габриэль Барбоса («Интер»/«Фламенго», 23 года)
Габигол не заиграл в «Интере», хотя трансфер был дорогим. Говорили, что им были не совсем довольны – возможно, молодому бразильцу «сорвало крышу» в Милане. Но форварду всего 23 года. Его будущее никак не зависит от Барбосы – так сказал сам игрок, ведь аренда во «Фламенго» до конца этого года. А поскольку у парня 18 голов в 18 турах бразильской Серии А, но при этом у «Интера» Конте в центре атаки Лукаку, то Маротте можно сделать предложение, от которого Беппе не откажется. Впрочем, Габигол дороговат для «Спартака», и эта ставка рискованная. Хотя парень талантливый и последнее слово в Европе не сказал.
«Спартак» не подпишет форварда зимой?
С хорошими новостями разобрались – и денег, и переговорных аргументов «Спартаку» для покупки форварда зимой хватит. А плохая новость в том, что замедленность при принятии ключевых решений осталась чертой клуба. Затянули с увольнением тренера, затягивают с назначением, хотя вроде как Тедеско клюнул, просто с «Шальке» юридически прощается.
Центральный нападающий тоже схватит приманку. Или сам клуб решит зимой, что хватит Ларссона и Понсе? Тогда допустят ошибку. Для многих в списке «Спартак» - не совсем идеальный, но интересный вариант продолжения карьеры. У форвардов есть голы, а по мячам «красно-белые» на 10-м месте в РПЛ. С унылостью нужно справиться и внутренними резервами – пока Жиго отдувался за коллег впереди, но Шюррле, Ларссон и компания должны прибавить, и подписанием нового символа высокой результативности.
А кого вы видите правильным нападающим для нового «Спартака» с другим тренером?