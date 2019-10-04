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Гендиректор «Крыльев» высказался об интересе МЮ к Соболеву

сегодня, 21:25

Гендиректор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал новость об интересе «Манчестер Юнайтед» к нападающему самарской команды Александру Соболеву.

Реален ли интерес «Манчестер Юнайтед» к Соболеву? Парень растет, прогрессирует, он полностью сосредоточен на футболе, так что в жизни всё возможно.

Ранее сообщалось, что Соболев может перейти в МЮ в зимнее трансферное окно.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
   198 / 1027
сегодня в 22:55
15 млн фунтов нормальная цена
drug01
drug01
   118 / 1027
сегодня в 22:46
Это хорошо только за большую цену !
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   114 / 1027
сегодня в 22:37
как раз нужен нападающий)
Еще в Томи тащил
Когда Видича у Спартака забирали - тоже смеялись ( особенно в питере). Почему нет то? К чему эти насмешки и крики ненормальных? Я про комментарии ....
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   186 / 1027
сегодня в 22:12
Ещё один ненормальный мечтатель !! ))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   186 / 1027
сегодня в 22:10
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       16 / 1027
    сегодня в 21:49
    Сказка СМИ!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       11 / 1027
    сегодня в 21:45
    Надо уезжать, иначе как Чалов....
    FESCO
    FESCO
       206 / 1027
    сегодня в 21:42
    Во врут.
    Roman Borovikov
    Roman Borovikov
       267 / 1027
    сегодня в 21:38
    Это будет бомба! Но результат будет как при переходе Головина в Монако - борьба за право остаться в Пример Лиге))
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