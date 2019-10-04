Гендиректор «Крыльев» высказался об интересе МЮ к Соболеву

Гендиректор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал новость об интересе «Манчестер Юнайтед» к нападающему самарской команды Александру Соболеву.
Реален ли интерес «Манчестер Юнайтед» к Соболеву? Парень растет, прогрессирует, он полностью сосредоточен на футболе, так что в жизни всё возможно.
Ранее сообщалось, что Соболев может перейти в МЮ в зимнее трансферное окно.
Еще в Томи тащил
Когда Видича у Спартака забирали - тоже смеялись ( особенно в питере). Почему нет то? К чему эти насмешки и крики ненормальных? Я про комментарии ....
Еще в Томи тащил
Когда Видича у Спартака забирали - тоже смеялись ( особенно в питере). Почему нет то? К чему эти насмешки и крики ненормальных? Я про комментарии ....