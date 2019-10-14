Берлускони: «Верните мне „Милан“»

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Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони высказался о том, каким образом «россонери» могут вернуться на лидирующие позиции в итальянском футболе:

Все мы знаем, каким великим был «Милан» раньше. Выход из ситуации и прост, и сложен одновременно - просто верните «Милан» мне.

Ранее Берлускони высказался о бывшем главном тренере «россонери» .