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Берлускони: «Верните мне „Милан“»

сегодня, 11:22

Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони высказался о том, каким образом «россонери» могут вернуться на лидирующие позиции в итальянском футболе:

Все мы знаем, каким великим был «Милан» раньше. Выход из ситуации и прост, и сложен одновременно - просто верните «Милан» мне.

Ранее Берлускони высказался о бывшем главном тренере «россонери» Марко Джампаоло

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Все комментарии
bojarind
bojarind
сегодня в 15:05
Сидел бы на пенсии развратник старый.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   25 / 794
сегодня в 14:55
Миланские помойки должны быть преданы забвению
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
   251 / 794
сегодня в 14:02
Да только уже с тобой и Галлиани под конец перешли на покупку середняков и свободных агентов-тех же середняков.
Kresi frok
Kresi frok
   173 / 794
сегодня в 13:53
А ведь действительно, раньше, множество людей по всему миру задыхались от величия мелана... Теперь главный вопрос - не что сейчас, а что будет дальше!?
Курбaн Бердыев
Курбaн Бердыев
   40 / 794
сегодня в 13:40
Все хотят на шару) Верните! Купите, и будет вам счастье.
cska plus
cska plus
   2 / 794
сегодня в 13:13
Это всё равно, что вернуть спартаку КПСС.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   482 / 794
сегодня в 13:09
    Жека10
    Жека10
       79 / 794
    сегодня в 12:54
      Мастер камуфляжа
      Мастер камуфляжа ответил azures
         300 / 794
      сегодня в 12:36
      украина осваивает формулу Штайнмайера), что вызывает дикие истерики у любителей пройтись с факелами)
      dimagas1
      dimagas1 ответил azures
         84 / 794
      сегодня в 12:32
      Это все равно что вернуть спартаку бромантановые девяностые или Крым укроине.
      Время придет ,Берлинская стена тоже не сразу упала, да и совок пару десятков лет простоял)))
      Мастер камуфляжа
      Мастер камуфляжа ответил azures
         300 / 794
      сегодня в 12:30
      Жестко, но справедливо. Плюсую.
      azures
      azures
         118 / 794
      сегодня в 12:28
        Duda Gigolaev Osetin
        Duda Gigolaev Osetin
           127 / 794
        сегодня в 12:26
        Ты его продал.
        А вернуть хочешь бесплатно?
        Мастер камуфляжа
        Мастер камуфляжа ответил dimagas1
           300 / 794
        сегодня в 12:24
        Лафа будет тогда, когда всех юродивых начнут ссылать на Галицию, как при Петре 1)
        И что ты на РУССКОМ сайте потерял? Сало Уронили?)
        shlomo
        shlomo
           220 / 794
        сегодня в 12:20
        Можно и вернуть...пока ситуация совсем не стала критической...
        А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
        А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
           60 / 794
        сегодня в 12:18
        При этом мафиози Милан был на лидирующих позициях в Европе.
        dimagas1
        dimagas1 ответил Мастер камуфляжа
           84 / 794
        сегодня в 12:17
        Лучше рубль по два бакса, как при Сталине)
        А еще лучше Кадырова в Кремль вместо карлика,вот тогда вам будет лафа)))
        Василий 50
        Василий 50
           467 / 794
        сегодня в 12:17
        А ты купи.
        Мастер камуфляжа
        Мастер камуфляжа ответил juvenale
           300 / 794
        сегодня в 12:02
        Лучше рубль по два бакса, как при Сталине)
        Мастер камуфляжа
        Мастер камуфляжа
           300 / 794
        сегодня в 12:00
        А смысл? Эту конфетку уже съели и она вышла естественным путем. Скажем так, из конфетки можно сделать 96у, а из 96и конфетку уже не сделаешь)
        Ну а Берлускони, когда потерял власть, тогда потерял деньги, связи и благосклонность арбитров. В результате Милан покатился. Разбиться о дно осталось не долго)
        Djon_V
        Djon_V
           619 / 794
        сегодня в 11:58
        Ну так покупай, Сильвио, в чём проблема?
        dimagas1
        dimagas1
           84 / 794
        сегодня в 11:52
        КЭТиК
        КЭТиК
           100 / 794
        сегодня в 11:51
        Купи - вернут.
        d_fincher
        d_fincher
           95 / 794
        сегодня в 11:47
        Верните Берлускони Милан. А не вернете, так верните ему Спартак.
        juvenale
        juvenale
           12 / 794
        сегодня в 11:40
        и бакс по 25
        Сантус
        Сантус
           386 / 794
        сегодня в 11:40
        Сильвио простой как хозяйственное мыло...))Верните?Купи!Ты же не подарил клуб,не отжали-продал!Как не нужный актив.Теперь 82 из себя строит.Проблемы современного Милана начались ещё в бытность Берлускони хозяином...)
        Андрей Рудаков
        Андрей Рудаков
           250 / 794
        сегодня в 11:30
        Я за Берлускони,он действительно сможет вернуть"Милан" в когорту элитных клубов
        VIPded
        VIPded
           38 / 794
        сегодня в 11:27
        Коротко и ясно. Форза, россонери!!!
        Zenit_84
        Zenit_84
           121 / 794
        сегодня в 11:25
        вЕРНИТЕ!
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