Берлускони: «Верните мне „Милан“»

Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони высказался о том, каким образом «россонери» могут вернуться на лидирующие позиции в итальянском футболе:
Все мы знаем, каким великим был «Милан» раньше. Выход из ситуации и прост, и сложен одновременно - просто верните «Милан» мне.
Ранее Берлускони высказался о бывшем главном тренере «россонери» Марко Джампаоло.
А вернуть хочешь бесплатно?
А вернуть хочешь бесплатно?
И что ты на РУССКОМ сайте потерял? Сало Уронили?)
И что ты на РУССКОМ сайте потерял? Сало Уронили?)
Ну а Берлускони, когда потерял власть, тогда потерял деньги, связи и благосклонность арбитров. В результате Милан покатился. Разбиться о дно осталось не долго)
Ну а Берлускони, когда потерял власть, тогда потерял деньги, связи и благосклонность арбитров. В результате Милан покатился. Разбиться о дно осталось не долго)