Алиссон и Салах готовы сыграть с МЮ

Футболисты «Ливерпуля» Алиссон и Мохамед Салах восстановились после травм.
Сообщается, что оба игрока готовы принять участие в матче с «Манчестер Юнайтед». Напомним, что поединок 9-го тура АПЛ состоится в это воскресенье (18:30 по мск времени).
|Манчестер Юнайтед-:-Ливерпуль
|20.10.2019 в 18:30 Не начался
Футболисты «Ливерпуля» Алиссон и Мохамед Салах восстановились после травм.
Сообщается, что оба игрока готовы принять участие в матче с «Манчестер Юнайтед». Напомним, что поединок 9-го тура АПЛ состоится в это воскресенье (18:30 по мск времени).
Мой прогноз, что Ливерпуль выиграет у МЮ. Это две большие разницы, кто выиграет или проиграет и результат матча.
Мой прогноз, что Ливерпуль выиграет у МЮ. Это две большие разницы, кто выиграет или проиграет и результат матча.