ГлавнаяНовости

Алиссон и Салах готовы сыграть с МЮ

сегодня, 17:30
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль20.10.2019 в 18:30 Не начался

Футболисты «Ливерпуля» Алиссон и Мохамед Салах восстановились после травм.

Сообщается, что оба игрока готовы принять участие в матче с «Манчестер Юнайтед». Напомним, что поединок 9-го тура АПЛ состоится в это воскресенье (18:30 по мск времени).

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Монако»: «Головин и сборная России всё еще могут мечтать о первом месте»
Сегодня, 00:34 Комментарии17
«Валенсия»: «Имя Черышева фигурирует в хрониках СМИ половины мира»
Вчера, 23:15 Комментарии14
Головин: «Спокойно отреагировали и ничего в раздевалке не произошло»
Вчера, 22:51 Комментарии5
Россия – на Евро-2020!
Вчера, 21:37Сергей Иванов в блоге Командный духКомментарии13
Сборная России показала, как готовилась к игре с Кипром
Вчера, 14:34 ВидеоКомментарии5
Сыграет ли Азмун? Россия готовится к игре с Кипром
12 октябряСтанислав Горин в блоге СтолкновенияКомментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил самый коррумпированный клуб в истории
   123 / 791
сегодня в 20:03
Разминка красных перед Сити.
ещё Шпор надо прихлопнуть.
самый коррумпированный клуб в истории
самый коррумпированный клуб в истории
сегодня в 19:11
Разминка красных перед Сити.
Курбaн Бердыев
Курбaн Бердыев ответил lobsterdam
   21 / 791
сегодня в 18:58
Человеку не дано знать даже то, что будет через полчаса, а уж результат футбольного матча, простите, можно только случайно угадать.
Согласен, результат матча можно только случайно угадать, но я результат матча не называю.
Мой прогноз, что Ливерпуль выиграет у МЮ. Это две большие разницы, кто выиграет или проиграет и результат матча.
lobsterdam
lobsterdam ответил Курбaн Бердыев
   262 / 791
сегодня в 18:33
МЮ нет шансов даже на ничью
Человеку не дано знать даже то, что будет через полчаса, а уж результат футбольного матча, простите, можно только случайно угадать.
ничего не знаю
ничего не знаю
   250 / 791
сегодня в 18:33
Идеальная ветка для бомбёжки итальянских глоров. Зайду попозже почитаю их инсинуации.
lobsterdam
lobsterdam
   262 / 791
сегодня в 18:28
мерсисайдский речник уже заранее примеряет лавровый венок, но это игра и результат будет известен только по окончании матча.
Василий 50
Василий 50
   439 / 791
сегодня в 18:20
Хорошая новость.
Zenit_84
Zenit_84
   154 / 791
сегодня в 17:58
Отлично
Курбaн Бердыев
Курбaн Бердыев ответил cska plus
   21 / 791
сегодня в 17:45
Не уважаю ливер но они мокрого места не оставят от МЮ.
МЮ нет шансов даже на ничью
cska plus
cska plus
   2 / 791
сегодня в 17:32
Не уважаю ливер но они мокрого места не оставят от МЮ.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100