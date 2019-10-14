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Бородюк прокомментировал выход сборной России на Евро-2020

сегодня, 13:36

Бывший нападающий и тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал попадание национальной команды в финальную часть Евро-2020.

Поздравляю ребят, сборную России, все молодцы – попали на чемпионат Европы. То, что наша команда будет участвовать на Евро – это очень хорошее достижение, это огромнейший шаг для нашего футбола. Но здесь нужно учитывать, какая группа у нас была, кроме Бельгии остальные команды были неконкурентоспособны. Специалисты не ожидали, что команды Шотландии, Кипра и Казахстана будут настолько слабы и не окажут никакого сопротивления в нашей группе. Все закономерно – сборные Бельгии и России добились своего. Нужно поздравить всю национальную сборную, тренерский штаб, игроков и руководство Российского футбольного союза.

Ранее сообщалось, что Единая лига ВТБ поздравила сборную России с попаданием на Евро-2020.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 794
сегодня в 15:04
Шотландцы подкачали, конечно...
ДСА
ДСА
   188 / 794
сегодня в 14:59
Повезло со жребием.
Comentarios
Comentarios
   531 / 794
сегодня в 14:45
Хорошая сборная
Знатог
Знатог
   106 / 794
сегодня в 14:32
Ну как не окажут? Еле выиграли у Кипра и Казахстана дома по 1:0.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   60 / 794
сегодня в 14:30
Можно только поздравить. Игра с Бельгией покажет истинную силу нашей сборной.
Lazurny
Lazurny ответил Lucho Gonzalez
   78 / 794
сегодня в 14:26
Чем меньше в составе сборной спартачей - тем лучше игра
Это стало народной приметой.
beefs
beefs
   221 / 794
сегодня в 14:25
поздравления....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   6 / 794
сегодня в 14:22
Бородюк:"Специалисты не ожидали, что команды Шотландии, Кипра и Казахстана будут настолько слабы"


Руководимая Бородюком сборная Казахстана в отборе на ЧМ-2018 не одержала ни одной победы и проиграла 6 матчей из семи, а сам Бородюк удостоился звания худшего тренера сборной Казахстана за последние 12 лет...))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   89 / 794
сегодня в 13:52
Чем меньше в составе сборной спартачей - тем лучше игра
Zenit_84
Zenit_84
   121 / 794
сегодня в 13:51
Поздравляем и мы!
Abris
Abris
   86 / 794
сегодня в 13:37
Откуда все эти неудачники с поздравлениями повылазили?
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