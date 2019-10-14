Бородюк прокомментировал выход сборной России на Евро-2020

Бывший нападающий и тренер сборной России прокомментировал попадание национальной команды в финальную часть Евро-2020.

Поздравляю ребят, сборную России, все молодцы – попали на чемпионат Европы. То, что наша команда будет участвовать на Евро – это очень хорошее достижение, это огромнейший шаг для нашего футбола. Но здесь нужно учитывать, какая группа у нас была, кроме Бельгии остальные команды были неконкурентоспособны. Специалисты не ожидали, что команды Шотландии, Кипра и Казахстана будут настолько слабы и не окажут никакого сопротивления в нашей группе. Все закономерно – сборные Бельгии и России добились своего. Нужно поздравить всю национальную сборную, тренерский штаб, игроков и руководство Российского футбольного союза.