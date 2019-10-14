Бородюк прокомментировал выход сборной России на Евро-2020

Бывший нападающий и тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал попадание национальной команды в финальную часть Евро-2020.
Поздравляю ребят, сборную России, все молодцы – попали на чемпионат Европы. То, что наша команда будет участвовать на Евро – это очень хорошее достижение, это огромнейший шаг для нашего футбола. Но здесь нужно учитывать, какая группа у нас была, кроме Бельгии остальные команды были неконкурентоспособны. Специалисты не ожидали, что команды Шотландии, Кипра и Казахстана будут настолько слабы и не окажут никакого сопротивления в нашей группе. Все закономерно – сборные Бельгии и России добились своего. Нужно поздравить всю национальную сборную, тренерский штаб, игроков и руководство Российского футбольного союза.
Ранее сообщалось, что Единая лига ВТБ поздравила сборную России с попаданием на Евро-2020.
Руководимая Бородюком сборная Казахстана в отборе на ЧМ-2018 не одержала ни одной победы и проиграла 6 матчей из семи, а сам Бородюк удостоился звания худшего тренера сборной Казахстана за последние 12 лет...))
Руководимая Бородюком сборная Казахстана в отборе на ЧМ-2018 не одержала ни одной победы и проиграла 6 матчей из семи, а сам Бородюк удостоился звания худшего тренера сборной Казахстана за последние 12 лет...))