Онопко: «Благодарен „Спартаку“ за то, что он мне дал»

Тренер московского ЦСКА поделился воспоминаниями о своей карьере в «Спартаке».

Когда был развал СССР , Романцев пригласил меня в «Спартак». Я не скрываю свою благодарность клубу за то, что он мне дал. Что мне дали Старостин, Романцев, Ярцев. Все — врачи, массажисты. У нас действительно была семья на базе. Мы жили там с семьями, детьми.