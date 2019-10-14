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Онопко: «Благодарен „Спартаку“ за то, что он мне дал»

сегодня, 18:06

Тренер московского ЦСКА Виктор Онопко поделился воспоминаниями о своей карьере в «Спартаке».

Когда был развал СССР, Романцев пригласил меня в «Спартак». Я не скрываю свою благодарность клубу за то, что он мне дал. Что мне дали Старостин, Романцев, Ярцев. Все — врачи, массажисты. У нас действительно была семья на базе. Мы жили там с семьями, детьми.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 791
сегодня в 19:48
От федуна отвернулись все, рейнгольд, ловчев, карпин, алень, Тихонов, Онопко и многие другие.
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил ALEX26659
   234 / 791
сегодня в 19:48
и ты их предал, поцеловав конскую тряпку...
Так он поступил так ровно так, как в итоге с ним клуб обошелся в итоге
drug01
drug01
   45 / 791
сегодня в 19:47
Два клуба как два тайма!!
cska plus
cska plus
   2 / 791
сегодня в 19:47
А федун всё разбазарил и это ещё не финиш.
d_fincher
d_fincher
   85 / 791
сегодня в 18:43
Всё ЦСКА кланяется в ноги Спартака за тренера.
ziborock
ziborock ответил ALEX26659
   96 / 791
сегодня в 18:37
и ты их предал, поцеловав конскую тряпку...
Он высморкался!)
ziborock
ziborock ответил Lucho Gonzalez
   96 / 791
сегодня в 18:37
"Мяч, посланный Онопко, летит перпендикулярно плоскости поля"
Ага! 145 игр за Спартак и 29 голов и это у центрального то защитника!!!
Про Онопко написать что-то плохое ни у одного Спартаковца рука не поднимется!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   87 / 791
сегодня в 18:12
"Мяч, посланный Онопко, летит перпендикулярно плоскости поля"
ALEX26659
ALEX26659
   676 / 791
сегодня в 18:11
и ты их предал, поцеловав конскую тряпку...
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