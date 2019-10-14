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Геркус: «Для Тедеско назначение в „Спартак“ – это движение по горизонтали»

сегодня, 17:18

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал грядущее назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера «Спартака».

Каким «Спартак» будет при Тедеско? Мне сложно сказать, потому что адаптация иностранных тренеров проходит по-разному. Кому-то удается достигать результатов, кому-то – нет. Сейчас у нас мало иностранных тренеров. Тедеско молодой, очень амбициозный. Когда он учился, его считали очень перспективным, вундеркиндом. Но с непростым характером. Бенедикт Хеведес не смог с ним ужиться в одной команде, поэтому ушел в «Локомотив».

Почему? Я подробности оставлю. Так получилось, что Бенедикт вынужден был покинуть «Шальке», уйти в «Ювентус», потом искал варианты и нашел «Локомотив». Это известная история.

Тедеско показал хорошие результаты в Бундеслиге, попал в Лигу чемпионов, что очень сложно сделать в Германии. Но понять, было ли это разово или будет тенденция, еще трудно. Все-таки в следующем сезоне он провалился. Возможно, из-за изменений в команде, но, когда плохие результаты, вина на тренере тоже лежит.

Я желаю ему успехов. Это новое веяние в нашей жизни: молодой европейский тренер, новатор. Но «Спартак» – непростой клуб с огромной армией очень активных болельщиков. Давление и внимание к нему будет колоссальным, это будет опыт, который отличается от «Шальке». В ближайшие месяцы увидим, насколько ему удастся с этим справится. Только призываю не торопиться с выводами и смотреть на результаты его работы весной. Все-таки он приехал в уже готовую команду, которая уже сложилась со старым тренером. Так что тактические новинки будут видны только после зимних сборов.

«Спартак» – большой клуб, очень престижен в Европе, так что это престижное назначение. Полгода без работы ничего не значит. В Германии огромный переизбыток тренеров. Многие работают в других странах, в том числе в Эмиратах и в Китае.

Для Тедеско назначение в «Спартак» – это движение по горизонтали. «Шальке» при всех своих амбициях – клуб, который не претендует на победу в Бундеслиге. «Спартак» при его проблемах – всегда претендует на успех в чемпионате России.

В целом для молодого тренера – нормальный опыт поработать за рубежом. Для него это шаг вперед, он будет работать вне зоны комфорта. Все великие тренеры работали в трех-четырех лигах. И я бы не стал занижать наш чемпионат. Это большой вызов для Тедеско.

Если он финиширует в двойке-тройке – это успех. Если завоет трофей, Кубок – это успех.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   5 / 791
сегодня в 19:51
Геркус сейчас - это движение в проруби.
Гавроша
Гавроша
   51 / 791
сегодня в 19:37
Тедеску прославил германию в ЛЧ - как свиньи 7:0 влетел!
igGA
igGA
   443 / 791
сегодня в 18:58
Прыжок в бездну...
cska1948
cska1948
   37 / 791
сегодня в 18:48
"...В целом для молодого тренера – нормальный опыт поработать за рубежом. Для него это шаг вперед..."
--------------------------
Но болельщики ждали тренера с которым их любимая команда сделает шаг вперёд, а не шаг по горизонтали.
joni1976
joni1976
   394 / 791
сегодня в 18:33
Спартак престижен в Европе??? Ну это прям оооочень оптимистично. При всем уважении. Чел посмотрел наверно просто выступление команды в ЛЧ на а последние 10 лет, тяжело вздохнул и поехал в Россию зарабатывать бабки. Кто вообще в Европе воспринимает наши клубы серьезно... ну ладно еще Зенит кое-как, ну может ЦСКА с большим натягом, но Спартак??? Не смешите мои подковы )
nubom
nubom
   243 / 791
сегодня в 18:28
Первое движение при харакири тоже горизонтальное :(
viv
viv
   63 / 791
сегодня в 18:23
Геркус, знать надо...что спартак знаменит в Европе только по 0/0/1:18, 0:7, 3:10,
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   445 / 791
сегодня в 18:18
А тебе-то что, отброс.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   54 / 791
сегодня в 18:17
Так и будут плыть горизонтально на 12 месте. :)))))))
За адекватность
За адекватность
   17 / 791
сегодня в 18:10
Ну тут третьего не дано. "Со щитом, либо на щите." Либо сложит буйну голову на плахе, как многие до него, либо что-то сможет изменить. Единственное, что про второе-третье место наверное перебор. Главное до зимнего перерыва дотянуть в более менее комфортной позиции, а там время будет на постановку игры, а как получится видно будет. ИМХО.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jake Sully
   19 / 791
сегодня в 18:06
Меня не это удивило. "Спартак престижен в Европе" Откуда такая чушь? Какие успехи хряков в Европе? Разве что 0:7 в Ливерпуле и кубок соли. Примерно на уровне Пюника и Габалы. Не надо искусственно поднимать уровень этой на сегодня вполне заурядной даже по меркам РПЛ команды
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   87 / 791
сегодня в 18:03
Спартак известен в Европе прежде всего своими семинольными поражениями. А вообще там об этом слабом клубе мало кто знает, т.к. они даже в группу ЛЕ не могут пробиться
Т34
Т34 ответил cska plus
   22 / 791
сегодня в 18:03
Что за пургу несёт очкарик, с каких пор спартак популярен в Европе, откуда у них армия болельщиков о каком кубке идёт речь, совсем скоро волерик решит вопрос кубка для спартака остаётся биться за ФНЛ.
Тут не то, что понесло (Остапа), а пронесло! Фу-у!
DVOK68
DVOK68 ответил cska plus
   312 / 791
сегодня в 17:59
Что за пургу несёт очкарик, с каких пор спартак популярен в Европе, откуда у них армия болельщиков о каком кубке идёт речь, совсем скоро волерик решит вопрос кубка для спартака остаётся биться за ФНЛ.
2:1
тумба-юмба
тумба-юмба
   478 / 791
сегодня в 17:58
Так ведь ещё официально не назначили.А так называемые((эксперты)) уже выстроились в очередь.Вот что значит СПАРТАК,не то что бомжатский клуб.
beefs
beefs
   239 / 791
сегодня в 17:55
поживем, увидим....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   42 / 791
сегодня в 17:50
В Екатерину - 2 тоже ни кто не верил.... 😁 😁 😁.
Михаил Полунин
Михаил Полунин
   554 / 791
сегодня в 17:44
Это вообще не движение...
тумба-юмба
тумба-юмба ответил cska plus
   478 / 791
сегодня в 17:37
Хрющатник деклассирован.
Продолжайте огребать от деклассированных.
Jake Sully
Jake Sully
   62 / 791
сегодня в 17:36
назначение в „спартак“ – это движение в бездну, в пропасть, на дно!
Шуnя771
Шуnя771
   27 / 791
сегодня в 17:33
Посмотрим!
112910415
112910415
   47 / 791
сегодня в 17:30
спасибо Геркусу - доброжелательный комментарий !
cska plus
cska plus
   2 / 791
сегодня в 17:30
    cska plus
    cska plus
       2 / 791
    сегодня в 17:29
    Что за пургу несёт очкарик, с каких пор спартак популярен в Европе, откуда у них армия болельщиков о каком кубке идёт речь, совсем скоро волерик решит вопрос кубка для спартака остаётся биться за ФНЛ.
    EAGinLE
    EAGinLE
       32 / 791
    сегодня в 17:25
    Время покажет .
    Паровозов
    Паровозов
       510 / 791
    сегодня в 17:23
    Если Тедеска вытащит спартак из стыков, то это уже не плохой результат будет.
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