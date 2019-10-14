Геркус: «Для Тедеско назначение в „Спартак“ – это движение по горизонтали»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал грядущее назначение на пост главного тренера «Спартака».

Каким «Спартак» будет при Тедеско? Мне сложно сказать, потому что адаптация иностранных тренеров проходит по-разному. Кому-то удается достигать результатов, кому-то – нет. Сейчас у нас мало иностранных тренеров. Тедеско молодой, очень амбициозный. Когда он учился, его считали очень перспективным, вундеркиндом. Но с непростым характером. Бенедикт Хеведес не смог с ним ужиться в одной команде, поэтому ушел в «Локомотив».

Почему? Я подробности оставлю. Так получилось, что Бенедикт вынужден был покинуть «Шальке», уйти в «Ювентус», потом искал варианты и нашел «Локомотив». Это известная история.

Тедеско показал хорошие результаты в Бундеслиге, попал в Лигу чемпионов, что очень сложно сделать в Германии. Но понять, было ли это разово или будет тенденция, еще трудно. Все-таки в следующем сезоне он провалился. Возможно, из-за изменений в команде, но, когда плохие результаты, вина на тренере тоже лежит.

Я желаю ему успехов. Это новое веяние в нашей жизни: молодой европейский тренер, новатор. Но «Спартак» – непростой клуб с огромной армией очень активных болельщиков. Давление и внимание к нему будет колоссальным, это будет опыт, который отличается от «Шальке». В ближайшие месяцы увидим, насколько ему удастся с этим справится. Только призываю не торопиться с выводами и смотреть на результаты его работы весной. Все-таки он приехал в уже готовую команду, которая уже сложилась со старым тренером. Так что тактические новинки будут видны только после зимних сборов.

«Спартак» – большой клуб, очень престижен в Европе, так что это престижное назначение. Полгода без работы ничего не значит. В Германии огромный переизбыток тренеров. Многие работают в других странах, в том числе в Эмиратах и в Китае.

Для Тедеско назначение в «Спартак» – это движение по горизонтали. «Шальке» при всех своих амбициях – клуб, который не претендует на победу в Бундеслиге. «Спартак» при его проблемах – всегда претендует на успех в чемпионате России.

В целом для молодого тренера – нормальный опыт поработать за рубежом. Для него это шаг вперед, он будет работать вне зоны комфорта. Все великие тренеры работали в трех-четырех лигах. И я бы не стал занижать наш чемпионат. Это большой вызов для Тедеско.

Если он финиширует в двойке-тройке – это успех. Если завоет трофей, Кубок – это успех.