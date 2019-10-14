ГлавнаяНовости

Владелец «Торпедо»: «Не поддержал бы переход Мамаева к нам»

сегодня, 08:53

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев рассказал о том, как он относится к ситуации, в которой оказался полузащитник Павел Мамаев, недавно подписавший контракт с «Ростовом».

Если рассуждать гипотетически, я бы не поддержал переход Павла к нам. Футболисты выходят на поле, в том числе, чтобы показать пример. На них равняются мальчишки. Действия же Кокорина и Мамаева — хулиганские. Если человек находился в тюрьме, я искренне желаю ему удачи в дальнейшем. И важно, чтобы у него не сломалась карьера.

Да, в истории «Торпедо» тоже был футболист, который отсидел в тюрьме (Эдуард Стрельцов – прим. ред.). Но Мамаев до этой истории не в «Торпедо» играл. Он играл в «Краснодаре». Игнашевич с ним дружит? Если бы Сергей сказал, что Мамаев ему нужен, я все равно не поддержал бы это решение, потому что это плохой пример. Тут нет одного универсального решения, ведь мы говорим об одном конкретном случае. Я всегда за человека, но мы строим команду, у которой уже есть традиции.

Ранее сообщалось, что наставник «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал возможный отказ команды от участия в РПЛ.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Билялетдинов: «Уважаю Гильерме, но за сборную должны играть россияне»
Сегодня, 00:48 Комментарии50
«Торпедо» примет решение по поводу участия в РПЛ в конце сезона
Сегодня, 00:44 Комментарии16
Дмитрий Черышев: «Сборная России должна выйти на Евро с первого места»
Вчера, 23:32 Комментарии8
Новиков: «Матч с „Пюником“ показал, что команда готова играть в футбол»
Вчера, 23:27 Комментарии5
Боярский: «Мы завоевали уважение европейцев»
Вчера, 23:01 Комментарии18
Игнатьев: «Хотел бы, чтобы наши игроки уезжали в лучшие европейские клубы»
Вчера, 22:44 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
M.S.
M.S.
сегодня в 09:04
В этом вопросе Авдееву равных нет, ведь он воспитывает двадцать три ребёнка - шесть своих и семнадцать приёмных.
drug01
drug01
   46 / 788
сегодня в 09:02
Правильно зачем он этой команде?
Romkurch
Romkurch
   45 / 788
сегодня в 08:56
Вряд ли Мамаев сам пошел в пердивную команду.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100