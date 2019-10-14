Билялетдинов: «Уважаю Гильерме, но за сборную должны играть россияне»

Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России прокомментировал результаты национальной команды в отборе Евро-2020.

Больше всего понравилось в игре сборной России в этом отборочном цикле то, что мы ничего не выдумываем, а стабильно показываем свою игру. С первого матча и до восьмого прослеживался чёткий рисунок. И я считаю, нынешнего уровня хватит для того, чтобы достойно выступить в финальной стадии. Проблем с недонастроем, функционалкой нет. Главное — чтобы не было травм. А тактически и технически сборная готова очень хорошо.

Но переоценивать результат тоже не стоит. Все соперники, кроме бельгийцев, были нам по зубам. Побеждали тех, кого и должны были. Я лично и не думал, что Шотландия или Кипр смогут навязать нам борьбу за второе место. Теперь интересно, сумеем ли мы сами побороться с Бельгией за первое. В Санкт-Петербурге нас ждёт топовый матч. Очень интересно, как наши себя проявят на фоне одной из лучших команд континента.

Что касается того, стоит ли вернуть в команду к Евро-2020 Акинфеева, то у нас тренер сборной — бывший вратарь. Ему виднее. При этом Гильерме смотрится очень хорошо. И далеко не факт, что он проиграл бы конкуренцию Акинфееву, если бы тот продолжил карьеру в сборной.

Натурализация Гильерме себя оправдала. Хотя, я всё равно не сторонник этого дела. Всё-таки за сборную России должны играть россияне. При всём уважении к Гильерме и Марио Фернандесу, которые, безусловно, принесли огромную пользу.