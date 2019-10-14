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Билялетдинов: «Уважаю Гильерме, но за сборную должны играть россияне»

сегодня, 00:48
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Экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал результаты национальной команды в отборе Евро-2020.

Больше всего понравилось в игре сборной России в этом отборочном цикле то, что мы ничего не выдумываем, а стабильно показываем свою игру. С первого матча и до восьмого прослеживался чёткий рисунок. И я считаю, нынешнего уровня хватит для того, чтобы достойно выступить в финальной стадии. Проблем с недонастроем, функционалкой нет. Главное — чтобы не было травм. А тактически и технически сборная готова очень хорошо.

Но переоценивать результат тоже не стоит. Все соперники, кроме бельгийцев, были нам по зубам. Побеждали тех, кого и должны были. Я лично и не думал, что Шотландия или Кипр смогут навязать нам борьбу за второе место. Теперь интересно, сумеем ли мы сами побороться с Бельгией за первое. В Санкт-Петербурге нас ждёт топовый матч. Очень интересно, как наши себя проявят на фоне одной из лучших команд континента.

Что касается того, стоит ли вернуть в команду к Евро-2020 Акинфеева, то у нас тренер сборной — бывший вратарь. Ему виднее. При этом Гильерме смотрится очень хорошо. И далеко не факт, что он проиграл бы конкуренцию Акинфееву, если бы тот продолжил карьеру в сборной.

Натурализация Гильерме себя оправдала. Хотя, я всё равно не сторонник этого дела. Всё-таки за сборную России должны играть россияне. При всём уважении к Гильерме и Марио Фернандесу, которые, безусловно, принесли огромную пользу.

Также ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов определил задачу команды на чемпионат Европы.

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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   79 / 801
сегодня в 02:16
парадокс от Динияра))) Иваны в Зените все перечахли. Остаются ток бразилы)
mihaluch
mihaluch
   112 / 801
сегодня в 02:05
Защита с появлением в воротах Гильерме стала играть увереннее - это факт.
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
   515 / 801
сегодня в 02:01
Он такой же россиянин как и ты - единственная разница только что не от рождения!
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
   515 / 801
сегодня в 01:59
Гильерме и есть Россиянин. Другое дело что он не Русский, но это уже скорее будет националистическо-фашистким взглядом!
Морозовский
Морозовский
   4 / 801
сегодня в 01:38
Да правильно всё говорит Биля! Раньше были битвы спортивных школ стран на чемпионатах Мира, Европы! Это куда было интересней, чем сейчас смотреть на битвы мешков!
mangoх12
mangoх12
   17 / 801
сегодня в 01:34
Все по теме Биля сказал , бразил такой же косячник как и др. вратари, у нас своих достойных полно
Valeron112
Valeron112
   204 / 801
сегодня в 01:15
Уважаю Билятдинова ( стрёмная фамилия) , но он бы молчал . Бронзу 2008 доесть не может.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   238 / 801
сегодня в 01:06
Так и Биля нероссиянин.Натурализован..Прителепалось его племя в Россию непонятно откуда .Живет аренду не платит
Greiba
Greiba
   565 / 801
сегодня в 01:03
Никто специально Гилерме не натурилизовывал. Он получил Российское гражданство на общих основаниях, в том числе сдавал письменный экзамен по русскому языку. А вот Фернандес получил гражданство РФ по указу Президента
Объективное мнение
Объективное мнение
   140 / 801
сегодня в 01:02
Воротчик сойдет
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