Тедеско: «Я люблю атакующий футбол»

Новый главный тренер «Спартака» немец рассказал о том, какой футбол он предпочитает:

Я люблю больше голов, поэтому для меня счёт 4:3 лучше, чем 1:0.



Про Кубок России говорить рано, сначала мы сыграем ближайший матч, а потом будем смотреть на остальные. Кубок для нас тоже очень важен, будем пытаться побеждать и там.



Я много раз был в Москве, мне здесь очень понравилось, общение с Томасом Цорном тоже сыграло свою роль. Есть целый комплекс причин чем меня привлёк «Спартак».



Я семь месяцев находился без работы, должен был многое переосмыслить, понять, какие моменты были неправильными. Теперь у меня есть возможность их исправить. Мы вложили очень много энергии в то, чтобы в «Шальке-04» что-то работало и функционировало. Понятно, что у нас было много времени, но есть моменты, которые сложно объяснить.



Давление для меня это не тема. Знаю, что происходит, если проиграешь несколько игр, никаких проблем. Хочу познакомиться со всеми — и с журналистами, и с фанатами. Это моя работа, и я буду этим заниматься.