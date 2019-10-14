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Тедеско: «Я люблю атакующий футбол»

сегодня, 19:18

Новый главный тренер «Спартака» немец Доменико Тедеско рассказал о том, какой футбол он предпочитает:

Я люблю больше голов, поэтому для меня счёт 4:3 лучше, чем 1:0. 

Про Кубок России говорить рано, сначала мы сыграем ближайший матч, а потом будем смотреть на остальные. Кубок для нас тоже очень важен, будем пытаться побеждать и там. 

Я много раз был в Москве, мне здесь очень понравилось, общение с Томасом Цорном тоже сыграло свою роль. Есть целый комплекс причин чем меня привлёк «Спартак». 

Я семь месяцев находился без работы, должен был многое переосмыслить, понять, какие моменты были неправильными. Теперь у меня есть возможность их исправить. Мы вложили очень много энергии в то, чтобы в «Шальке-04» что-то работало и функционировало. Понятно, что у нас было много времени, но есть моменты, которые сложно объяснить. 

Давление для меня это не тема. Знаю, что происходит, если проиграешь несколько игр, никаких проблем. Хочу познакомиться со всеми — и с журналистами, и с фанатами. Это моя работа, и я буду этим заниматься.

Ранее Тедеско заявил, что является жонглером.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   186 / 791
сегодня в 19:55
Поживем - увидим, что это за чудо.
Михаил Полунин
Михаил Полунин ответил 25процентный клоун
   554 / 791
сегодня в 19:52
Пару дней можно читать комменты и наслаждаться остротами))
Думаю, много больше....До конца срока отсидки...
Михаил Полунин
Михаил Полунин
   554 / 791
сегодня в 19:51
Басня Крылова, однако...

"Я люблю" совсем не означает "я умею"....

Пора делать ставки на сроки пребывания тренера в Спартаке...

Ну, можно еще поиграться в прогнозы на предмет вылета Спартака в ФНЛ (опыт, кстати, вроде есть...)

А про футбол и успехи Спартака можно забыть надолго... при таком правлении

А Цорну нечего делать в Спартаке. Тем более, что-то говорить (и не умеет, и не заслужил....)

Жду отставки этого проффи как соловей лета...
Сп62
Сп62
   55 / 791
сегодня в 19:48
Хочется верить.
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 791
сегодня в 19:48
Пару дней можно читать комменты и наслаждаться остротами))
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   234 / 791
сегодня в 19:39
Кононов с такими же лозунгами начинал. Одно дело думать о таком в бундеслиге, где атакующий быстрый футбол, другое дело в рпл, где 70% команд ставят автобус на полях неопределенного качества большую часть сезона
Eddja
Eddja
   52 / 791
сегодня в 19:33
Сломя голову несутся, а потом семерик отхватыаают, схожий со свиным стиль.
Роман Романов
Роман Романов
   710 / 791
сегодня в 19:32
Что-то мы уже слыхали такое. Ладно, поглядим до зимы.
Footbolista
Footbolista
   3 / 791
сегодня в 19:28
Атакующий футбол?...а ему сказали, что с защитой проблемы?)...
Гавроша
Гавроша
   51 / 791
сегодня в 19:25
Проиграть несколько игр не проблема! - молодец тедеско, такой физрук и нужен спартаку!
Николай к
Николай к
сегодня в 19:25
Ну ччо будем на него смотреть.
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