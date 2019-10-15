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Барриос рассказал об отличиях футбола в России и Аргентине

сегодня, 10:14

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос, перешедший в питерский клуб из «Бока Хуниорс» в феврале этого года, рассказал, чем отличается футбол в России и Аргентине.

Возможно, аргентинский футбол более плотный и интенсивный. В Аргентине нападающие играют роль защитников. Но российский футбол дает больше возможностей для игры, поэтому требуется быть четко профилированным футболистом. В России ты меняешься быстрее.

Что изменилось в моей игре в Европе? Я совершенствуюсь матч за матчем. Вы всегда получаете положительный эффект от всего, что обретаете на каждом футбольном этапе. Надеюсь, я буду продолжать привносить в команду все самое лучшее.

Не так давно Вильмар также оценил игру в российской Премьер-Лиге.

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45
   56 / 811
сегодня в 12:41
Барриос один из лучших если не лучший!
Агент говорил что Зенит не раз скажет за него спасибо! Я скажу спасибо!
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   50 / 811
сегодня в 10:46
Классный игрок в Зените Барриос. Удачное приобретение.
Abris
Abris
   143 / 811
сегодня в 10:15
Удачи Барриосу в чемпионате России.
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