Барриос рассказал об отличиях футбола в России и Аргентине

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Полузащитник «Зенита» , перешедший в питерский клуб из «Бока Хуниорс» в феврале этого года, рассказал, чем отличается футбол в России и Аргентине.

Возможно, аргентинский футбол более плотный и интенсивный. В Аргентине нападающие играют роль защитников. Но российский футбол дает больше возможностей для игры, поэтому требуется быть четко профилированным футболистом. В России ты меняешься быстрее. Что изменилось в моей игре в Европе? Я совершенствуюсь матч за матчем. Вы всегда получаете положительный эффект от всего, что обретаете на каждом футбольном этапе. Надеюсь, я буду продолжать привносить в команду все самое лучшее.

Не так давно Вильмар также оценил игру в российской Премьер-Лиге.