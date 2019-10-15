ГлавнаяНовости

Раньери: «Нам нужна команда, фанаты и мои знания, чтобы стать единым целым»

сегодня, 14:13

Новый главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери рассказал о своих целях в генуэзском клубе

Честно говоря, было неожиданно, когда мне позвонили из «Сампдории». Я недавно перенес операцию на колене и не ожидал, что новая работа станет для меня лекарством. Я очень рад представлять цвета этого клуба. 

Я убежден, что этот клуб не заслуживает находиться на дне таблицы Серии А. Я выберу 11 человек, которые хотят биться за этот клуб. Тактическая схема будет исходить из того, что футболисты покажут мне. Я не буду выбирать игроков на позиции, футболисты сами должны доказать мне, что они хотят спасти «Сампдорию». Нам нужна команда, болельщики и мои знания, чтобы стать единым целым. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Пласидо Доминго поздравил сборную России с выходом на Евро-2020
Сегодня, 15:09 Комментарии0
Гарсия: «Хочу надолго остаться в „Лионе“»
Сегодня, 14:04 Комментарии0
Рёбер: «Тедеско придется непросто в „Спартаке“»
Сегодня, 14:00 Комментарии4
Брат Рамоса рассказал о желании Серхио выступить на ОИ-2020
Сегодня, 13:38 Комментарии0
Тухель: «У Неймара доброе сердце»
Сегодня, 13:30 Комментарии1
МакТоминэй: «Моуриньо — особенный тренер»
Сегодня, 13:22 Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
112910415
112910415
   56 / 815
сегодня в 14:23
не очень молодой конь борозде не во вред !
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100