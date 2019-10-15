Раньери: «Нам нужна команда, фанаты и мои знания, чтобы стать единым целым»

Новый главный тренер «Сампдории» рассказал о своих целях в генуэзском клубе.

Честно говоря, было неожиданно, когда мне позвонили из «Сампдории». Я недавно перенес операцию на колене и не ожидал, что новая работа станет для меня лекарством. Я очень рад представлять цвета этого клуба.

Я убежден, что этот клуб не заслуживает находиться на дне таблицы Серии А. Я выберу 11 человек, которые хотят биться за этот клуб. Тактическая схема будет исходить из того, что футболисты покажут мне. Я не буду выбирать игроков на позиции, футболисты сами должны доказать мне, что они хотят спасти «Сампдорию». Нам нужна команда, болельщики и мои знания, чтобы стать единым целым.