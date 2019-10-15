Тедеско планирует совершить как минимум два трансфера

сегодня, 14:38

Новый главный тренер «Спартака» хочет пригласить в команду двух новичков в ближайшее трансферное окно.

Речь идет о футболистах на позицию опорного полузащитника и нападающего. Сообщается, что на подписание контрактов с двумя футболистами клуб готов выделить порядка 20 миллионов евро. В качестве одного из потенциальных новобранцев на позицию опорника специалист рассматривает своего бывшего подопечного из немецкого «Шальке» .

Ранее «Спартак» показал, как прошла первая тренировка команды под руководством Тедеско.