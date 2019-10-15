Тедеско планирует совершить как минимум два трансфера

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско хочет пригласить в команду двух новичков в ближайшее трансферное окно.
Речь идет о футболистах на позицию опорного полузащитника и нападающего. Сообщается, что на подписание контрактов с двумя футболистами клуб готов выделить порядка 20 миллионов евро. В качестве одного из потенциальных новобранцев на позицию опорника специалист рассматривает своего бывшего подопечного из немецкого «Шальке» Набиля Бенталеба.
Ранее «Спартак» показал, как прошла первая тренировка команды под руководством Тедеско.
Вот нападающий нужен как воздух
Вот нападающий нужен как воздух