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Тедеско планирует совершить как минимум два трансфера

сегодня, 14:38

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско хочет пригласить в команду двух новичков в ближайшее трансферное окно.

Речь идет о футболистах на позицию опорного полузащитника и нападающего. Сообщается, что на подписание контрактов с двумя футболистами клуб готов выделить порядка 20 миллионов евро. В качестве одного из потенциальных новобранцев на позицию опорника специалист рассматривает своего бывшего подопечного из немецкого «Шальке» Набиля Бенталеба.

Ранее «Спартак» показал, как прошла первая тренировка команды под руководством Тедеско.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 815
сегодня в 15:10
Снова будут на пару с цорном доить федуна а значит и россиян.
stavr74
stavr74
   704 / 815
сегодня в 15:01
а Крал не опорник ???
Вот нападающий нужен как воздух
beefs
beefs
   269 / 815
сегодня в 14:50
Ждём перемен...
Верг
Верг
   131 / 815
сегодня в 14:49
С приходом новых тренеров - новые трансферы - новые распилы - схема работает, цорн продолжатель дела измайлова
pam06
pam06
   29 / 815
сегодня в 14:46
Любой тренер желает трансферов. Вопрос в другом, будет ли польза, или очередной развод на бабло...
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