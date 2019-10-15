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Кака пожелал удачи Пиоли

сегодня, 16:46

Бывший бразильский футболист Кака прокомментировал назначение Стефано Пиоли на пост главного тренера «Милана»

Давайте посмотрим, что у него получится, Пиоли только прибыл. Будем надеться, что «Милан» скоро сможет восстановиться. Я хотел бы пожелать ему удачи, надеюсь, что он сможет проделать хорошую работу. Как болельщик, я надеюсь, что дела у него пойдут хорошо. Трудно что-то еще говорить, если ты не в структуре клуба. 

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Все комментарии
Eddja
Eddja
   55 / 821
сегодня в 17:20
Возможно, что-то изменится.
ДСА
ДСА
   158 / 821
сегодня в 17:15
Не помешает.
GYTSYL
GYTSYL
   694 / 821
сегодня в 16:54
Какая там удача!
Меняют физруков на физруков,плюс пол состава минять нужно минимум и клоунов руководство все полное!!!
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