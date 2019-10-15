Кака пожелал удачи Пиоли

Бывший бразильский футболист Кака прокомментировал назначение на пост главного тренера «Милана».

Давайте посмотрим, что у него получится, Пиоли только прибыл. Будем надеться, что «Милан» скоро сможет восстановиться. Я хотел бы пожелать ему удачи, надеюсь, что он сможет проделать хорошую работу. Как болельщик, я надеюсь, что дела у него пойдут хорошо. Трудно что-то еще говорить, если ты не в структуре клуба.