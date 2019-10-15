Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал проявление расизма со стороны фанатов сборной Болгарии во время матча квалификации Евро-2020 против команды Англии.
Вчера мы стали свидетелями гнусного проявления расизма, которому нет места в футболе. Игроки английской сборной и тренеры проявили невероятное достоинство.
УЕФА нужно посмотреть в глаза фактам. Расизм — пятно на футболе, с которым на данный момент борются недостаточно жестко. Расизм нужно убрать из футбола раз и навсегда.