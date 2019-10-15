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Премьер-министр Великобритании: «Расизм — пятно на футболе»

сегодня, 16:10
БолгарияЛоготип футбольный клуб Болгария0 : 6Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал проявление расизма со стороны фанатов сборной Болгарии во время матча квалификации Евро-2020 против команды Англии.

Вчера мы стали свидетелями гнусного проявления расизма, которому нет места в футболе. Игроки английской сборной и тренеры проявили невероятное достоинство.

УЕФА нужно посмотреть в глаза фактам. Расизм — пятно на футболе, с которым на данный момент борются недостаточно жестко. Расизм нужно убрать из футбола раз и навсегда.

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Все комментарии
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   236 / 821
сегодня в 17:18
А давайте накажем те страны, благодаря которым вообще появилось такое понятие как расизм
kolpankolpan
kolpankolpan
   227 / 821
сегодня в 16:23
Расизм это проза жизни.Да и расизма сейчас нет , а в футболе тем более.Просто это выгодно нагнетать всякой мра..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   17 / 821
сегодня в 16:20
Борис Джонсон: "Расизм — черное пятно на футболе"
Lazurny
Lazurny
   77 / 821
сегодня в 16:12
Решили на Болгарии отыграться. Это плата болгарам за преданность.
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