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«Интер» интересуется Жиру

сегодня, 19:56

Нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру входит в сферу интересов «Интера». Миланский клуб занялся поисками замены своему нападающему Алексису Санчесу, который выбыл из строя на продолжительный срок из-за травмы.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Князь Всея Турина
   16 / 823
сегодня в 21:22
может Парик поправляет.
Исключено, Парик не потерпит конкурента в команде))
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Так Себе Аналитик
   106 / 823
сегодня в 21:08
Почему это, он любит себе по волосам провести рукой больше всего)
может Парик поправляет.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   106 / 823
сегодня в 21:07
Парик тренировал Жиру,теперь и в свитере будет сидеть на лавке.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Медив
   16 / 823
сегодня в 20:56
В его случае, поправляет бороду
Почему это, он любит себе по волосам провести рукой больше всего)
VIPded
VIPded
   67 / 823
сегодня в 20:54
Лукакой пусть обходятся!)))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил ДАША Д
   329 / 823
сегодня в 20:54
Какие у Вас шутки оригинальные....прям умора)))
Медив
Медив ответил Так Себе Аналитик
   333 / 823
сегодня в 20:48
Не недооцененный он) При его неплохих навыках он ленивый и самовлюбленный, а их ты никуда не уберешь. Человек, который каждые 15 секунд поправляет прическу)
В его случае, поправляет бороду
cska plus
cska plus
   2 / 823
сегодня в 20:45
Чего интересоваться до зимы времени целый вагон.
ДАША Д
ДАША Д
   262 / 823
сегодня в 20:38
С жиру просто бесятся.
Объективное мнение
Объективное мнение
   97 / 823
сегодня в 20:22
Для италиии будет норм нап
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил RMUKMU
   16 / 823
сегодня в 20:12
Жиру недооценённый футболист и очень помог бы Интеру. С учётом того, что Жиру недоволен ролью в Челси и не нужен Лэмпарду этот трансфер будет несложно устроить. Он никак не замена Санчесу, но Лукаку повысить требования к себе заставит.
Не недооцененный он) При его неплохих навыках он ленивый и самовлюбленный, а их ты никуда не уберешь. Человек, который каждые 15 секунд поправляет прическу)
RMUKMU
RMUKMU
   658 / 823
сегодня в 20:09
Жиру недооценённый футболист и очень помог бы Интеру. С учётом того, что Жиру недоволен ролью в Челси и не нужен Лэмпарду этот трансфер будет несложно устроить.
Он никак не замена Санчесу, но Лукаку повысить требования к себе заставит.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   9 / 823
сегодня в 19:59
Интер бесится с жиру.
Юани помутнили рассудок. Аха-ха)
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