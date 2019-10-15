«Интер» интересуется Жиру

Нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру входит в сферу интересов «Интера». Миланский клуб занялся поисками замены своему нападающему Алексису Санчесу, который выбыл из строя на продолжительный срок из-за травмы.
Нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру входит в сферу интересов «Интера». Миланский клуб занялся поисками замены своему нападающему Алексису Санчесу, который выбыл из строя на продолжительный срок из-за травмы.
Он никак не замена Санчесу, но Лукаку повысить требования к себе заставит.
Он никак не замена Санчесу, но Лукаку повысить требования к себе заставит.
Юани помутнили рассудок. Аха-ха)
Юани помутнили рассудок. Аха-ха)