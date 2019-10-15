Грозный: «Я бы хотел, чтобы Ракицкий играл за сборную Украины»

Бывший наставник «Спартака» считает, что защитник «Зенита» заслужил вызов в сборную Украины.

Что касается игры Ракицкого за сборную Украины, я бы хотел, чтобы он играл. Решать будет Шевченко. Думаю, что политическая составляющая в этом вопросе всё же есть. Но вот в каком плане: Шевченко чаще видит игры Матвиенко, чем Ракицкого. К тому же Матвиенко быстро прогрессирует. Да, у него нет опыта, как у Ракицкого. Считаю Ярослава классным игроком, он подтвердил это, выступая за «Зенит».