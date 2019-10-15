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Грозный: «Я бы хотел, чтобы Ракицкий играл за сборную Украины»

сегодня, 18:38

Бывший наставник «Спартака» Вячеслав Грозный считает, что защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий заслужил вызов в сборную Украины.

Что касается игры Ракицкого за сборную Украины, я бы хотел, чтобы он играл. Решать будет Шевченко. Думаю, что политическая составляющая в этом вопросе всё же есть. Но вот в каком плане: Шевченко чаще видит игры Матвиенко, чем Ракицкого. К тому же Матвиенко быстро прогрессирует. Да, у него нет опыта, как у Ракицкого. Считаю Ярослава классным игроком, он подтвердил это, выступая за «Зенит».

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   86 / 822
сегодня в 19:15
Ярослава не возьмут и слава Богу. Там сплошная политика. Пока у кастрюлеголовых вместо мозга соус не позовут.
Leningrad 84
Leningrad 84
   317 / 822
сегодня в 18:55
Что толку?
Ракицкий бы тоже хотел.
Но пока ваши хохлы занимаются только политикой, Ракицкий будет играть только за Зенит! В том числе и в ЛЧ!
Но португалов хохлы вдули и без Ракицкого, так что потенциал есть.
Успехов им в Евро-2020!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   98 / 822
сегодня в 18:49
а мне состав украинской сборной очень нравится. Жаль ток что отношения между странами такое. Украинские ребята любят поднагадить в интервью. А так решать тренеру с составом
Как и у нас Черчес решает
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