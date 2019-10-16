Червиченко: «„Спартак“ - клуб парадоксов»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение на пост главного тренера красно-белых немецкого специалиста .

90% игроков, которых «Спартак» купил в это трансферное окно, не нужны. Доменико получил команду, укомплектованную не по принципу работы единого механизма. Я с трудом понимаю, как из этого собрать команду. «Ростов» в два раза дешевле «Спартака», но идет на первом месте. И какая игра, какой слаженный коллектив, как грамотно приобретаются люди. Каждый человек раскрывается там, где Карпин находит им место. Простой пример – Байрамян.

«Спартак» как кое-какая часть тела: что ни кинь, все равно одно и то же выйдет. Проблему надо искать не в Тедеско или игроках, а поглубже. «Спартак» — клуб парадоксов, и золотые медали при Каррере – яркое тому подтверждение. Человека брали подтянуть защиту, а он случайно попал на пост главного тренера и стал чемпионом. С Тедеско подобного не исключаю, но только в случае, если он сможет продержаться до следующего сезона.

А вот про то, что у него в «Спартаке» есть некая свобода действий, я бы даже не слушал. Кононову обещали, что он доработает до конца года. У «Спартака» одно высказывание постоянно противоречит тому, что было сделано за неделю до этого