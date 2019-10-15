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Гамула: «Мамаев очень старается»

сегодня, 22:58

Селекционер «Ростова» Игорь Гамула похвалил полузащитника команды Павла Мамаева.

Когда Мамаев только присоединился к команде, то занимался индивидуально. А в паузе на матчи сборных приступил к тренировкам в общей группе. Видно, что парень очень старается. Уверен, Павел придет в норму, время для этого есть. В понедельник он показал, что остается игроком высокого класса, с большим интеллектом. Павел занял свою привычную позицию и на первых минутах сумел забить. Ребята понимали его с полуслова. И Павел их – тоже.

У меня нет сомнений, что Мамаев, когда зимой его заявят на чемпионат, принесет «Ростову» огромную пользу. Иначе зачем его брали? 

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 830
сегодня в 23:16
Жду Мамаева в сборной на евро 2024
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   465 / 830
сегодня в 23:05
Надо стараться
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