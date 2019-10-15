Гамула: «Мамаев очень старается»

Селекционер «Ростова» похвалил полузащитника команды .

Когда Мамаев только присоединился к команде, то занимался индивидуально. А в паузе на матчи сборных приступил к тренировкам в общей группе. Видно, что парень очень старается. Уверен, Павел придет в норму, время для этого есть. В понедельник он показал, что остается игроком высокого класса, с большим интеллектом. Павел занял свою привычную позицию и на первых минутах сумел забить. Ребята понимали его с полуслова. И Павел их – тоже.

У меня нет сомнений, что Мамаев, когда зимой его заявят на чемпионат, принесет «Ростову» огромную пользу. Иначе зачем его брали?