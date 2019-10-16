Черчесов ответил на критику о качестве игры

Главный тренер сборной России в эфире телеканала «Россия» ответил на критику о качестве игры национальной команды.

У нас, согласитесь, каждый раз конкретная игра с конкретным соперником. И к конкретному сопернику надо конкретно готовиться.

Когда говорят, что мы играем в свою игру… Ну… Ну как можно играть постоянно в свою игру, если соперник разный? Согласитесь, у каждого соперника есть нюансы, которые всегда надо учитывать.