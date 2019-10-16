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Черчесов ответил на критику о качестве игры

сегодня, 09:06

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия» ответил на критику о качестве игры национальной команды.

У нас, согласитесь, каждый раз конкретная игра с конкретным соперником. И к конкретному сопернику надо конкретно готовиться.

Когда говорят, что мы играем в свою игру… Ну… Ну как можно играть постоянно в свою игру, если соперник разный? Согласитесь, у каждого соперника есть нюансы, которые всегда надо учитывать.

Ранее Черчесов рассказал о главных задачах, которые стоят перед национальной командой.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 841
сегодня в 09:14
Главное результат.
EAGinLE
EAGinLE
   66 / 841
сегодня в 09:13
Главное победы .
beefs
beefs
   222 / 841
сегодня в 09:11
вроде бы все правильно...
vashinin
vashinin
сегодня в 09:11
Это он в гостях у вечернего м@@@@@ побывал? Позорище.
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