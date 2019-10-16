Черчесов - о натурализации: «Мы их не просили об этом»

20 лет матчу Россия - Украина. Удар для целого поколения Многие в России пережили гол Шевченко-Филимонова как личную трагедию. «Соккер.ру

700 голов в карьере! Новая вершина Роналду Гол в ворота сборной Украины не уберег Португалию от поражения, зато принес

Зависть и ревность. Реакция на назначение Тедеско Приезд иностранного тренера в Россию, особенно в «Спартак» - словно красная

Универсальный солдат. Метаморфоза Дзюбы Как изменился Артем, многие видят на поле, а «Соккер.ру» наглядно демонстрирует