Черчесов - о натурализации: «Мы их не просили об этом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал появление в национальной команде натурализованных игроков.
Мы их не просили об этом. Мы никого не просили. Когда просишь, то автоматически становишься должен. Зачем? Есть футболисты, которые должным образом проявляют себя. Некоторые живут в России уже лет 10, у кого-то жена россиянка. Если есть юридические основания. позволяющие выступать за сборную России, мы рассматриваем игрока. Стоят определенные задачи, которые надо решать. В футбол по блату не играют.
Ранее Черчесов рассказал о главных задачах, которые стоят перед национальной командой.
Как только косяк на выходе, а у него их шквал,
Джанаев отрывает по кусочку и жарит шашлык)
Как только косяк на выходе, а у него их шквал,
Джанаев отрывает по кусочку и жарит шашлык)
Разваленные сдюшор с бездарными тренерами, где как бэ нема блат - не есть проблема
Л-логика
Разваленные сдюшор с бездарными тренерами, где как бэ нема блат - не есть проблема
Л-логика
Есть кто сыграл лучше или хуже, но шлангов нет .
Есть кто сыграл лучше или хуже, но шлангов нет .