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Черчесов - о натурализации: «Мы их не просили об этом»

сегодня, 09:36

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал появление в национальной команде натурализованных игроков.

Мы их не просили об этом. Мы никого не просили. Когда просишь, то автоматически становишься должен. Зачем? Есть футболисты, которые должным образом проявляют себя. Некоторые живут в России уже лет 10, у кого-то жена россиянка. Если есть юридические основания. позволяющие выступать за сборную России, мы рассматриваем игрока. Стоят определенные задачи, которые надо решать. В футбол по блату не играют.

Ранее Черчесов рассказал о главных задачах, которые стоят перед национальной командой.

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Все комментарии
альсато
альсато
   367 / 848
сегодня в 10:57
РОССИЯ-многонациональная страна!-и в этом наша сила! Какая разница, кто за нас играет. Я например -не знаю ни одного китайца,который бы не хотел бы стать-Россиянином!)))
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   277 / 848
сегодня в 10:56
Футбол по блату не играют? а как же Габулов в сборной оказался? Врёт и не краснеет
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил ПерекатиПоле
   3 / 848
сегодня в 10:36
Из Лунева) После его перехватов в штрафной)
Как только косяк на выходе, а у него их шквал,
Джанаев отрывает по кусочку и жарит шашлык)
Abris
Abris
   121 / 848
сегодня в 10:28
Сначала натурализация, потом расизм.
Союзник противников
Союзник противников
   111 / 848
сегодня в 10:25
В данном случае-всё по делу.Какая разница,люблю я его лично,или нет,но пока он даёт результат с тем набором футболистов,которых призывает в сборную-он триумфатор.Провалится-получит по полной схеме.Достойно проиграет -простим.Задолбали эти "всепропальщики";когда они уже наберутся мужества и слиняют из страны,начнут всё с нуля и добьются вершин мирового признания.А то сидят по офисам,являются низовым звеном коррупционных схем,и все-"борцы за всё хорошее,и против всего плохого".
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил cska plus
   52 / 848
сегодня в 10:22
Стас не прав, у нас ососбенно в спартаке играют по блату.
Глядя на игру ваших обляковых, нисимур и прочих сантосов - подумаешь, скорее, что это в конюшне играют исключительно по блату. У свиней - другая картина, там играют по тренерской дури.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   52 / 848
сегодня в 10:20
Может и не играют по блату. Почему нет ? А кунак Вовка Габулов попал в сборную исключительно по заслугам, его руководство Брюгге настоятельно Стасику рекомендовало.
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 10:16
Самая главная проблема росфутбола - натурализация))
Разваленные сдюшор с бездарными тренерами, где как бэ нема блат - не есть проблема

Л-логика
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   73 / 848
сегодня в 10:09
Сослан Джанаев согласился с данным утверждением и пошёл мариновать шашлык.
NAZAR 007
NAZAR 007
   3 / 848
сегодня в 10:06
У Саламыча по блату не играют : это видно на поле .
Есть кто сыграл лучше или хуже, но шлангов нет .
cska plus
cska plus
   2 / 848
сегодня в 10:01
Стас не прав, у нас ососбенно в спартаке играют по блату.
Глор кабинета
Глор кабинета
   99 / 848
сегодня в 09:44
В футбол по блату не играют? Это Стасик такое сказал? Да уж...
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 848
сегодня в 09:42
Вот это правильные суждения!!!
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