Соболев: «„Манчестер Юнайтед“? Посмеялся и всё»

Нападающий «Крыльев Советов» прокомментировал слухи с «Манчестер Юнайтед».

Как отреагировал? Да никак, посмеялся и всё. Не воспринял это никак. Многие знают, что Английская Премьер-Лига – лучшая в мире. Но сейчас в Российской Премьер-Лиге уровень стал выше. Мне кажется, после чемпионата мира люди опять полюбили футбол.