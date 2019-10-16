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Соболев: «„Манчестер Юнайтед“? Посмеялся и всё»

сегодня, 13:08

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев прокомментировал слухи с «Манчестер Юнайтед»

Как отреагировал? Да никак, посмеялся и всё. Не воспринял это никак.  Многие знают, что Английская Премьер-Лига – лучшая в мире. Но сейчас в Российской Премьер-Лиге уровень стал выше. Мне кажется, после чемпионата мира люди опять полюбили футбол. 

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Все комментарии
Red_team
Red_team ответил d_fincher
   259 / 850
сегодня в 14:01
Не думаю, что Соболеву нужно переходить в английский середняк. Может хотя бы в Челси?
Он реально и середнякам АПЛ не сдался, какой еще Челси?! Смех в зале...
Ярмоленко вон будучи лучшим игроком УПЛ с удовольствием в ВХ перебрался транзитом через БД, а тут сразу Челси подавай... может сначала заслужить нужно?
d_fincher
d_fincher
   41 / 850
сегодня в 13:40
Не думаю, что Соболеву нужно переходить в английский середняк. Может хотя бы в Челси?
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   29 / 850
сегодня в 13:13
Над мю щас все смеются)
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