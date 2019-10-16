Соболев: «„Манчестер Юнайтед“? Посмеялся и всё»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев прокомментировал слухи с «Манчестер Юнайтед».
Как отреагировал? Да никак, посмеялся и всё. Не воспринял это никак. Многие знают, что Английская Премьер-Лига – лучшая в мире. Но сейчас в Российской Премьер-Лиге уровень стал выше. Мне кажется, после чемпионата мира люди опять полюбили футбол.
Ярмоленко вон будучи лучшим игроком УПЛ с удовольствием в ВХ перебрался транзитом через БД, а тут сразу Челси подавай... может сначала заслужить нужно?
Ярмоленко вон будучи лучшим игроком УПЛ с удовольствием в ВХ перебрался транзитом через БД, а тут сразу Челси подавай... может сначала заслужить нужно?