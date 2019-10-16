Соболев: «Когда можно будет пробить пяткой, я пробью как Златан»

Нападающий «Крыльев Советов» признался, что ему импонирует игра форварда « ЛА Гэлакси» .

Шомуродов? Особо не слежу за ним. Иногда матчи смотрю или обзоры. Молодец, что забивает. Голы хорошие. Чтобы следить — нет. Я себя с ним не сравниваю, может быть, мы и похожи. Не думал об этом. Часто сравнивают с Дзюбой. Но мне нравится, как играет Златан.

Гол пяткой? Если будет такой момент, когда можно будет пробить пяткой, я пробью как Златан.