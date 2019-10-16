Соболев: «Когда можно будет пробить пяткой, я пробью как Златан»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев признался, что ему импонирует игра форварда «ЛА Гэлакси» Златана Ибрагимовича.
Шомуродов? Особо не слежу за ним. Иногда матчи смотрю или обзоры. Молодец, что забивает. Голы хорошие. Чтобы следить — нет. Я себя с ним не сравниваю, может быть, мы и похожи. Не думал об этом. Часто сравнивают с Дзюбой. Но мне нравится, как играет Златан.
Гол пяткой? Если будет такой момент, когда можно будет пробить пяткой, я пробью как Златан.
Ранее Соболев рассказал о своей адаптации в сборной России.