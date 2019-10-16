ГлавнаяНовости

Раньери: «„Сампдория“ - это не „Фулхэм“, у нас более опытные игроки»

сегодня, 15:40

Новый главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери порассуждал о своей команде и турнирной ситуации в Серии А.

«Сампдория» — это не «Фулхэм» (В котором ранее работал Раньери - прим. «Soccer.ru»). Не надо забывать, что в «Фулхэме» были игроки, которые никогда не играли в Премьер-лиге. Сейчас у нас более опытный состав.

Сила команд в нижней части таблицы значительно улучшилась, что добавляет нам трудностей, но также это признак того, что итальянский футбол возвращается на былой уровень.

Я уверен, что этот состав не должен быть на дне таблицы Серии А. Когда команда находится на очень низком уровне, естественно, отсутствует самооценка, но я хочу, чтобы мои игроки не сдавались.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Конте даст шанс юному вундеркинду
Сегодня, 16:07 Комментарии2
Шевченко: «Горжусь тем, что я украинец, верю в талант своей нации»
Сегодня, 14:37 Комментарии12
Жесткая рука в «Лионе»
Вчера, 15:55Сергей Иванов в блоге Тренерская доля
Шевченко: «Горжусь своей командой»
Вчера, 13:52 ФотоКомментарии6
Дешам: «Франция не решила задачу, придется доделывать в ноябре»
Вчера, 09:36 Комментарии1
Манчини: «Думаю, что в следующем матче состав будет иным»
Вчера, 08:58 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   194 / 853
сегодня в 16:08
Что за дичь! Митрович, Виетто, Чемберс, Сери, Бабел, Шюррле - это неопытный состав?!
ДАША Д
ДАША Д
   271 / 853
сегодня в 15:50
Придется доказать свою состоятельность.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100