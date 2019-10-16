Раньери: «„Сампдория“ - это не „Фулхэм“, у нас более опытные игроки»

Новый главный тренер «Сампдории» порассуждал о своей команде и турнирной ситуации в Серии А.

«Сампдория» — это не «Фулхэм» (В котором ранее работал Раньери - прим. «Soccer.ru»). Не надо забывать, что в «Фулхэме» были игроки, которые никогда не играли в Премьер-лиге. Сейчас у нас более опытный состав.

Сила команд в нижней части таблицы значительно улучшилась, что добавляет нам трудностей, но также это признак того, что итальянский футбол возвращается на былой уровень.

Я уверен, что этот состав не должен быть на дне таблицы Серии А. Когда команда находится на очень низком уровне, естественно, отсутствует самооценка, но я хочу, чтобы мои игроки не сдавались.