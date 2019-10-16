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Шевченко: «Горжусь тем, что я украинец, верю в талант своей нации»

сегодня, 14:37

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился эмоциями от выхода украинской команды в финальную часть чемпионата Европы 2021 года. 

Это было увлекательное путешествие. Я доволен атмосферой, которую удалось создать в команде. Мы победили Португалию, наши футболисты были великолепны, я не ожидал подобной игры.

Убил ли я в себе футболиста? Да, я оставил Шевченко-игрока позади, это теперь история. Теперь в моей жизни новая глава. Я хочу идти по пути тренера и счастлив работать с национальной сборной.

Первое, что требуется сделать - это сохранить и улучшить уже имеющийся состав. Если наши парни на Евро сыграют так же, как и в квалификации, то у нас прекрасное будущее. Мы команда, которая растет. В этой квалификации мы показали, что умеем играть в солидный футбол.

Какие у меня обязательства перед сборной? Дело не в обязательствах, просто я горжусь тем, что я украинец. Я полностью окунулся в эту работу, я верю в парней и в талант нашей нации, и это меня стимулирует.

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Все комментарии
GYTSYL
GYTSYL ответил Знатог
   146 / 850
сегодня в 15:32
Шевченко, ваши парни на Евро не сыграют так же, как и в квалификации, потому что соперники будут не те же. Ещё у одного головокружение.
Ты ванга?
Знатог
Знатог
   134 / 850
сегодня в 15:13
Шевченко, ваши парни на Евро не сыграют так же, как и в квалификации, потому что соперники будут не те же.
Ещё у одного головокружение.
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 850
сегодня в 15:12
Было бы чем гордится???
Заратустра
Заратустра ответил d_fincher
   46 / 850
сегодня в 15:08
У спартачей тоже.
d_fincher
d_fincher
   43 / 850
сегодня в 14:55
Зигу кинул? Ну, у украинцев так принято.
Союзник противников
Союзник противников
   110 / 850
сегодня в 14:49
У вас нет нации,есть национальность "украинец",существование которой многие,впрочем,отрицают.
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