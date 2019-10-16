Шевченко: «Горжусь тем, что я украинец, верю в талант своей нации»

Главный тренер сборной Украины поделился эмоциями от выхода украинской команды в финальную часть чемпионата Европы 2021 года.

Это было увлекательное путешествие. Я доволен атмосферой, которую удалось создать в команде. Мы победили Португалию, наши футболисты были великолепны, я не ожидал подобной игры.

Убил ли я в себе футболиста? Да, я оставил Шевченко-игрока позади, это теперь история. Теперь в моей жизни новая глава. Я хочу идти по пути тренера и счастлив работать с национальной сборной.

Первое, что требуется сделать - это сохранить и улучшить уже имеющийся состав. Если наши парни на Евро сыграют так же, как и в квалификации, то у нас прекрасное будущее. Мы команда, которая растет. В этой квалификации мы показали, что умеем играть в солидный футбол.

Какие у меня обязательства перед сборной? Дело не в обязательствах, просто я горжусь тем, что я украинец. Я полностью окунулся в эту работу, я верю в парней и в талант нашей нации, и это меня стимулирует.