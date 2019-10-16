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Защитник ЦСКА Васин вернулся к тренировкам

сегодня, 22:00

Защитник ЦСКА Виктор Васин вернулся к тренировкам.

Ранее сообщалось, что Васину была сделана операция.

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Морозовский
   28 / 849
сегодня в 22:51
Васин отремонтировался - теперь кони попрут, сметая все преграды на своём пути!
А интересно когда отремонтируют Зобнина, что ты напишешь.?
beefs
beefs
   190 / 849
сегодня в 22:49
Приятная новость...
Zenit_84
Zenit_84
   221 / 849
сегодня в 22:48
Хорошо
Морозовский
Морозовский
   8 / 849
сегодня в 22:45
Васин отремонтировался - теперь кони попрут, сметая все преграды на своём пути!
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   603 / 849
сегодня в 22:40
Вот кого не хватало ЦСКА - Уасина
cska plus
cska plus
   3 / 849
сегодня в 22:37
Есть приятная новость.
drug01
drug01
   71 / 849
сегодня в 22:27
Это хорошо удачи в игре!
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   227 / 849
сегодня в 22:26
А кто это?
Объективное мнение
Объективное мнение
   108 / 849
сегодня в 22:25
Васина над отпускать
VIPded
VIPded
   56 / 849
сегодня в 22:24
Хорошая новость. Удачи Виктору с ЦСКА!
Виссарионович
Виссарионович ответил Питер Ман
   178 / 849
сегодня в 22:08
В качестве кого? Зрителя?)))
С 11 года 40 матчей сыграл, думаю не выпустят его)
Питер Ман
Питер Ман
   84 / 849
сегодня в 22:02
Отлично, здоровья Васину и ждем на матче с Зенитом
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