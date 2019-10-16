Защитник ЦСКА Васин вернулся к тренировкам

Защитник ЦСКА Виктор Васин вернулся к тренировкам.
👀 На базе замечены были не только игроки, вернувшиеся из сборных pic.twitter.com/Qd0aPm11BD
— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 16 октября 2019 г.
👀 На базе замечены были не только игроки, вернувшиеся из сборных pic.twitter.com/Qd0aPm11BD
Ранее сообщалось, что Васину была сделана операция.
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С 11 года 40 матчей сыграл, думаю не выпустят его)
С 11 года 40 матчей сыграл, думаю не выпустят его)