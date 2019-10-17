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Тедеско: «Федун - большой фанат „Спартака“»

сегодня, 10:17

Новый наставник «Спартака» Доменико Тедеско похвалил владельца клуба Леонида Федуна.

Федун сказал, что тренер — 10% успеха? Если скажу 90%, то пойду против владельца, так, ха-ха. С одной стороны, он полностью прав: ведь в клубе все должно быть правильно выстроено, чтобы добиваться результата. Плюс он должен грамотно сработать и найти для команды нужного тренера. Если у клуба есть философия, то найти тренера просто. В этом он прав. Как тренер я знаю, что есть определенные точки, определенные вещи, на которые я могу влиять, с которыми могу работать. Но есть и такое, на что повлиять непросто. Решающий вклад в успех вносят, конечно, игроки. Но, на мой взгляд, вклад тренера немного больше 10%.

Сколько процентов успеха дает владелец? Вообще, это сложно — говорить о цифрах. Клубу важно иметь хороший основательный фундамент, без которого никуда. А мистер Федун — и я это знаю — он большой фанат «Спартака». Он делает очень много для команды, игроков, фанатов. А мы с командой должны не подвести его и добиться результата.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   57 / 846
сегодня в 11:22
Федун — это большая беда "Спартака"!
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   32 / 846
сегодня в 11:17
Федун устал вкладывать в этот проект. )))
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   71 / 846
сегодня в 11:14
Да нормальный Федун президент, Душой и сердцем за клуб.
112910415
112910415
   42 / 846
сегодня в 11:10
тренер адекватен !
cska1948
cska1948
   82 / 846
сегодня в 11:09
Федун - фанат "Спартака" - Это больше похоже на анекдот из Тарасовки. То, что Федун фанат ДК не знает, разве что, малолетний ребёнок.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 846
сегодня в 11:04
Ясно дело фанат, стока денег вбухать за 1 чемпионство в 20 лет...
Паровозов
Паровозов
   482 / 846
сегодня в 11:02
Этим назначением Федун может вбить последний гвоздь в крышку гроба спартака.
yrasikos22
yrasikos22
   271 / 846
сегодня в 10:52
Делает много для команды за 20 лет один трофей ? это прям видно что вложено много сил в это достижение,Гинер с Миллером плачут в углу...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   13 / 846
сегодня в 10:49
Почему немца с Лапочкиным не познакомили ???.)))
Литейный 4
Литейный 4
   33 / 846
сегодня в 10:45
Цорн большой фанат мазутного бобла Федуна. Гыгыгы
Туалетный Утёнок
Туалетный Утёнок
   442 / 846
сегодня в 10:41
Я тоже большой фанат спартака, ни один мат не пропускаю и в цирк не хожу
Т34
Т34
   19 / 846
сегодня в 10:40
Интересное открытие!
alex074
alex074
   483 / 846
сегодня в 10:38
Последнее время показало, что он очень заботится о клубе: назначил "Мямлю в пиджаке", понакупил шлака в команду и захотел из 62а конфетку слепить, а вышло опять оно. Да ещё и вылетели из ЛЕ... Чувствуется рука профи и забота о клубе.
Литейный 4
Литейный 4
   33 / 846
сегодня в 10:38
Федун большой фанат мазута, которое ему подарил Алекперов из народных недр. Качай мол на здоровье сколько сможешь. Он и качает и вбухивает в убыточный проект. Гыгыгы
drug01
drug01
   68 / 846
сегодня в 10:30
Кукушка хвалит петуха......
Армейская душа
Армейская душа
   59 / 846
сегодня в 10:30
Как же повезло спартачам с Федуном - фанат клуба!
GYTSYL
GYTSYL
   87 / 846
сегодня в 10:29
ох и зенит
311
311
   85 / 846
сегодня в 10:28
Федун болельщик киевского Динамо. А Спартак для отмывания бабла прикупил!)
cska plus
cska plus
   3 / 846
сегодня в 10:28
Ахахах! Очередного клоуна приютили.
nikoladolgov
nikoladolgov
   155 / 846
сегодня в 10:27
Всего то румын два дня в России, а уже 63 лизать научился.
Блоссия
Блоссия
сегодня в 10:24
Парень с юмором! Уже хорошо. Удачи, Тэдди!
andre_can
andre_can
   635 / 846
сегодня в 10:22
а почему из прастаковских неудачников еще никто не написал, что ГАЗПРОМ - РУЛИТ :)))
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