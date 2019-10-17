Тедеско: «Федун - большой фанат „Спартака“»

Новый наставник «Спартака» похвалил владельца клуба Леонида Федуна.

Федун сказал, что тренер — 10% успеха? Если скажу 90%, то пойду против владельца, так, ха-ха. С одной стороны, он полностью прав: ведь в клубе все должно быть правильно выстроено, чтобы добиваться результата. Плюс он должен грамотно сработать и найти для команды нужного тренера. Если у клуба есть философия, то найти тренера просто. В этом он прав. Как тренер я знаю, что есть определенные точки, определенные вещи, на которые я могу влиять, с которыми могу работать. Но есть и такое, на что повлиять непросто. Решающий вклад в успех вносят, конечно, игроки. Но, на мой взгляд, вклад тренера немного больше 10%.

Сколько процентов успеха дает владелец? Вообще, это сложно — говорить о цифрах. Клубу важно иметь хороший основательный фундамент, без которого никуда. А мистер Федун — и я это знаю — он большой фанат «Спартака». Он делает очень много для команды, игроков, фанатов. А мы с командой должны не подвести его и добиться результата.