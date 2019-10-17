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Шомуродов: «Чемпионат России стал гораздо интереснее»

сегодня, 08:30

Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов прокомментировал успешный старт команды в РПЛ.

Мы уже третий сезон играем под руководством главного тренера Валерия Георгиевича Карпина. И с каждым годом выглядим только лучше. То есть постоянно идет определенный прогресс. Думаю, дело в профессиональном подходе. Не совсем правильно говорить, что в нынешнем году мы играем как-то особенно. При Карпине команда и в прошлые сезоны хорошо выглядела. Просто допускали определенные ошибки, которые теперь удалось исправить. Но сейчас только-только заканчивается первый круг, а выводы о сезоне нужно делать в конце чемпионата.

Действительно, сейчас мы больше играем в атаке, много времени проводим впереди у чужих ворот, создаём моменты. Конечно, так играть приятнее. Для меня такой футбол удобнее.

Чемпионат стал гораздо интереснее. В каждом туре ты понимаешь, что вообще нельзя расслабляться. Любая ошибка может сразу откинуть тебя на несколько мест назад. Постоянно находишься в напряжении, но в этом и есть интерес.

Ранее футболист прокомментировал своё лидерство в гонке бомбардиров РПЛ и трансферные слухи. 

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   469 / 846
сегодня в 09:47
Чем это?
Литейный 4
Литейный 4 ответил Ангел неБесГрешен
   33 / 846
сегодня в 09:46
Ты футбол смотришь или тока языком чесать? За последние матчи Зениту отменили 4 ( Четыре, КАРЛ!) гола и не поставили 100% пенальти в ворота Локо. Конечно, это по заказу Миллера, ага...
Свиней 7 первых туров тащили судьи, пока они нарвались на Зенит и Вар. Как только матчи свиней стали честно судить, так они сразу повалились в Пердив. Гыгыгы
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   32 / 846
сегодня в 09:43
Весело было наблюдать за судейскими потугами.
EAGinLE
EAGinLE
   69 / 846
сегодня в 09:40
Одни судейские скандалы в этом сезоне .
cska plus
cska plus
   3 / 846
сегодня в 09:40
Чемпионат России всегда был интересным, следим за ОПГ федун-егоров-безбородов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Конунг Рагнар
   11 / 846
сегодня в 09:40
Ты футбол смотришь или тока языком чесать? За последние матчи Зениту отменили 4 ( Четыре, КАРЛ!) гола и не поставили 100% пенальти в ворота Локо.
Конечно, это по заказу Миллера, ага...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   299 / 846
сегодня в 09:36
Удачи Ростову.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Ангел неБесГрешен
   75 / 846
сегодня в 09:27
Очень интересно смотреть на купленных судей Миллера
VIPded
VIPded
   56 / 846
сегодня в 09:15
Ну да, интрига чемпа закручена лихо.))
Garrincha58
Garrincha58
   288 / 846
сегодня в 09:14
шОМУРОДОВ откуда ты знаешь что ЧР стал интереснее???? Вот когда то чемпионат СССР был вот тогда было просто всё прекрасно и интересно,а сейчас одно го-но
Т34
Т34
   20 / 846
сегодня в 09:11
Посмотрим на второй круг, когда некоторые начнут админресурсы включать.
112910415
112910415
   43 / 846
сегодня в 08:56
по ходу дела всё круче становится Карпин !
ОПС
ОПС
   243 / 846
сегодня в 08:53
Ну, уж скучным его точно не назовешь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 846
сегодня в 08:50
На игру в атаку всегда приятно смотреть. Не то что на унылый бердыевский аФтобус...
Морозовский
Морозовский
   8 / 846
сегодня в 08:44
Работы непочатый край - не всё ещё получается. "Учиться, учиться и учиться", - как говорил великий Ленин!
nikoladolgov
nikoladolgov
   156 / 846
сегодня в 08:40
А кто будет овец пасти ?
nikoladolgov
nikoladolgov
   156 / 846
сегодня в 08:40
Узбеки играют в футбол ????
STVA 1
STVA 1
   100 / 846
сегодня в 08:32
Да и у тебя неплохо идет игра.
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