Шомуродов: «Чемпионат России стал гораздо интереснее»

Нападающий «Ростова» прокомментировал успешный старт команды в РПЛ .

Мы уже третий сезон играем под руководством главного тренера Валерия Георгиевича Карпина. И с каждым годом выглядим только лучше. То есть постоянно идет определенный прогресс. Думаю, дело в профессиональном подходе. Не совсем правильно говорить, что в нынешнем году мы играем как-то особенно. При Карпине команда и в прошлые сезоны хорошо выглядела. Просто допускали определенные ошибки, которые теперь удалось исправить. Но сейчас только-только заканчивается первый круг, а выводы о сезоне нужно делать в конце чемпионата.

Действительно, сейчас мы больше играем в атаке, много времени проводим впереди у чужих ворот, создаём моменты. Конечно, так играть приятнее. Для меня такой футбол удобнее.

Чемпионат стал гораздо интереснее. В каждом туре ты понимаешь, что вообще нельзя расслабляться. Любая ошибка может сразу откинуть тебя на несколько мест назад. Постоянно находишься в напряжении, но в этом и есть интерес.