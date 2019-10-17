Шомуродов: «Между топ-клубом РПЛ и середняком в Европе выбрал бы второе»

Нападающий «Ростова» прокомментировал своё лидерство в гонке бомбардиров РПЛ и трансферные слухи.

— У вас лучший показатель забитых мячей в РПЛ . Следите за гонкой бомбардиров и кого считаете главным конкурентом?

— Конечно, слежу. А кто является главным конкурентом, думаю, все и так понимают — Соболев.

— Чувствуете, что становитесь настоящей звездой РПЛ ?

— Нет, я так совершено не считаю.

— Что делает Валерий Карпин, чтобы у игроков не появилась звёздная болезнь?

— Он часто в шутку может назвать тебя звездой. А вообще наш главный тренер много разговаривает с нами. Карпин всегда знает, что нужно сказать игрокам. При этом никогда не давит на футболистов, и это позволяет чувствовать себя уверенно.

— Карпин летом сказал, что отпустит из «Ростова» любого футболиста, если за него предложат € 50 млн. А в какую цену вы бы оценили самого себя на данный момент?

— Мне бы не хотелось давать оценок, тем более самому себе. Есть специальные люди, эксперты, которые этим занимаются, пусть они и дают оценки.

— Появлялась информация об интересе к вам со стороны немецких и китайских клубов. Вам что-то известно об этом?

— Это вопрос прежде всего к моему клубу «Ростову». Лично мне ничего неизвестно.

— Слышал, вы сказали, что не уедете в чемпионат Китая раньше 30 лет ни за какие деньги. Это правда?

— Да, это действительно так. Раньше этого возраста не собираюсь туда переходить.

— Если бы получили предложения от российского топ-клуба и европейского середняка, то какой вариант бы выбрали?

— Конечно, Европа.