Черчесов: «Что сделал с Акинфеевым после 3 мячей от Уругвая? Ничего»

Наставник сборной России рассказал о том, как опыт игры на больших турнирах помогает готовиться к ним в качестве тренера.

Меня ни разу не приглашали туда, где хорошо. Я давно привык: приходишь — что-то надо выправлять. У нас в России доминировал пессимизм после ЧЕ -2016, но нужно уметь объективно оценивать ситуацию, не поддаваться сторонним влияниям. В народе это называют давлением, а мы называли вниманием: уж больно много внимания нам оказывали перед чемпионатом мира.

Но коллеги не дадут соврать: если ты сам участвовал в больших турнирах, причём не раз, — не понаслышке знаешь, что там ждёт команду. Это знание нам реально помогло. Личный опыт подсказывает: нередко на большой турнир попадает игрок — и вдруг становится непохожим на себя. Поэтому обращали особое внимание не только на футбольные качества, но и на личностные. Могу сказать, что практически ни в ком не ошиблись в плане внутреннего стержня.

Игроки понимают: тренер бывал в их шкуре. Если бы им парикмахер что-то говорил про футбол — наверное, они бы его слушали не очень внимательно. А когда говорит тренер, который сам участвовал в таких турнирах, — сомнений меньше. Можно ему верить в каких-то вещах.

Когда у тебя есть личный опыт, ты на многое реагируешь правильно. Знаешь, когда и на какую тему к игроку подойти, подходить ли вообще. Меня однажды спросили: «Что ты сделал с Акинфеевым, когда он пропустил три мяча от Уругвая на чемпионате мира?». Ничего не сделал. Что я, никогда сам по три не пропускал? Даже не подходил к Игорю: он опытный футболист, проанализирует ситуацию, разберётся. Он и разобрался.