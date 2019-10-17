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Черчесов признался, что был на грани увольнения из сборной России

сегодня, 02:15
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как был на грани увольнения из национальной команды в 2017 году.

Когда меня нанимали на работу, сказали: твоя задача — подготовить команду к чемпионату мира. Я её и готовил. Но в театре, например, пока спектакль в процессе, никто не оценивает будущую премьеру по репетициям. А у нас в футболе — пожалуйста.

Наверное, у каждого из коллег в жизни наступает момент, когда ты чётко понимаешь: шаг влево, шаг вправо — и всё закончится. Я тоже эти ощущения помню. Контрольный матч в Краснодаре в марте 2017-го мы проиграли Кот-д’Ивуару 0:2. Играли неважно. Следующий матч — с Бельгией в Сочи. Ведём 1:0, но соперник сначала сравнивает счёт, а на 42-й и 44-й минутах забивает два мяча подряд.

К перерыву я на 100 процентов знал: если не найду правильные слова и не выправлю ситуацию — это мой последний матч в качестве тренера сборной России. Какими были эти слова? Слов не было. Были действия. Сделали одну замену, вторую, третью. В итоге и Миранчук забил, и Бухаров на 93-й. Сыграли 3:3, и с этого момента всё пошло чуть иначе. Так бывает в футболе.

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Командир танка
Командир танка
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сегодня в 02:22
как не крути, как не говори, но результат есть и позволяет смотреть в будущее с оптимизмом. остается только пожелать успехов ведь мы на этом пиршестве лишь зритель))
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