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Черчесов: «На стадионе во время матча только два дебила – главные тренеры»

сегодня, 01:56

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что старается не читать прессу после назначения на пост главного тренера национальной команды.

Главный тренер команды-хозяйки чемпионата должен обладать двумя обязательными качествами: быть неграмотным и глухим. То есть не читать прессу и не слушать посторонних. Если будешь всё читать и всех слушать, сойдёшь с ума. Поэтому я сознательно оглох на пару лет и забыл азбуку. Только глаза и мозги. Всё! Остальное отключается.

Можете смеяться, но это так. Как известно, на стадионе во время матча только два дебила — главные тренеры. Они единственные ничего не понимают в футболе. Поэтому мы идём своей дорогой, помня поговорку: «Вратарь и тренер отвечают за свои ошибки». За свои ошибки я отвечу, но буду делать так, как вижу.

Черчесов также признался, что надеется взять реванш у сборной Бельгии.

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Глор кабинета
Глор кабинета
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сегодня в 02:05
На фоне побед над футбольными карликами, Стас в себя поверил, посчитал себя исключительным. Очень посмотреть хочу на его слова, когда мы в очередной раз облажаемся по-крупному. Интересно, в тот момент он себя 56ом назовёт или количество 56ов на стадионе просто увеличится за счёт судей, игроков, болельщиков, птиц пролетающих...
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