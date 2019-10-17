Черчесов: «На стадионе во время матча только два дебила – главные тренеры»

Наставник сборной России рассказал о том, что старается не читать прессу после назначения на пост главного тренера национальной команды.

Главный тренер команды-хозяйки чемпионата должен обладать двумя обязательными качествами: быть неграмотным и глухим. То есть не читать прессу и не слушать посторонних. Если будешь всё читать и всех слушать, сойдёшь с ума. Поэтому я сознательно оглох на пару лет и забыл азбуку. Только глаза и мозги. Всё! Остальное отключается.

Можете смеяться, но это так. Как известно, на стадионе во время матча только два дебила — главные тренеры. Они единственные ничего не понимают в футболе. Поэтому мы идём своей дорогой, помня поговорку: «Вратарь и тренер отвечают за свои ошибки». За свои ошибки я отвечу, но буду делать так, как вижу.