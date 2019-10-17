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Черчесов: «Решили готовиться к матчу с Бельгией в южном регионе страны»

сегодня, 16:46

Наставник сборной России Станислав Черчесов заявил, что команда будет готовиться в Сочи к отборочным матчам чемпионата Европы-2020 с Бельгией и Сан-Марино.

10 ноября, сразу после матчей 16-го тура РПЛ, национальная команда России вылетит в Сочи, где проведёт краткосрочный сбор перед заключительными отборочными играми чемпионата Европы. Мы проанализировали ноябрьские погодные характеристики в Москве и Сочи за последние пять лет и приняли решение готовиться сейчас к матчам в южном регионе. Поздней осенью там гораздо теплее, чем в Москве. Кроме того, специально к нашему сбору хозяева завершат реновацию поля на стадионе им. Метревели, и оно будет в отличном состоянии.

Сборная знакома со спецификой подготовки в этом городе, так как провела на стадионе «Фишт» уже несколько матчей – в 2017 году с той же Бельгией, и в 2018-м – с Хорватией на чемпионате мира и с Турцией в Лиге Наций. У сборной в Сочи запланированы четыре тренировки, а в Санкт-Петербург команда отправится по традиции за два дня до игры.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   11 / 842
сегодня в 17:24
Хорошо бы у Бельгии выиграть 2-0...
particular
particular
   6 / 842
сегодня в 17:16
И до стадионов реновация добралась..:))
drug01
drug01
   73 / 842
сегодня в 17:04
Неужели в Австрию ехать
cska plus
cska plus
   2 / 842
сегодня в 16:59
Понятно.
LOpp
LOpp
   63 / 842
сегодня в 16:53
Почему не в Сибири?
Zenit_84
Zenit_84
   179 / 842
сегодня в 16:53
Все правильно решили
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