«Милан» не намерен продавать своих звёзд зимой

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«Милан» является главным хедлайнером итальянского футбола последних месяцев.

Неудачный старт «россонери» заставил руководство клуба уволить главного тренера и пригласить на пост наставника . Несмотря на это, слухи вокруг команды не утихли - в сети появилась информация, согласно которой «Милан» готов расстаться с некоторыми своими лидерами из-за риска банкротства.

Однако, как сообщает источник, близкий к «Милану», этого не произойдёт (как минимум - в январе), так как это противоречит инвестициям клуба в состав команды.

Ранее сообщалось, что «россонери» готовы продать двух своих звездных игроков, чтобы рассчитаться с долгами.