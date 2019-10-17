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«Милан» не намерен продавать своих звёзд зимой

сегодня, 16:48

«Милан» является главным хедлайнером итальянского футбола последних месяцев.

Неудачный старт «россонери» заставил руководство клуба уволить главного тренера Марко Джампаоло и пригласить на пост наставника Стефано Пиоли. Несмотря на это, слухи вокруг команды не утихли - в сети появилась информация, согласно которой «Милан» готов расстаться с некоторыми своими лидерами из-за риска банкротства.

Однако, как сообщает источник, близкий к «Милану», этого не произойдёт (как минимум - в январе), так как это противоречит инвестициям клуба в состав команды.

Ранее сообщалось, что «россонери» готовы продать двух своих звездных игроков, чтобы рассчитаться с долгами.

 

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 842
сегодня в 17:11
Лол, меня уже опередили аж трое))
STVA 1
STVA 1
   80 / 842
сегодня в 17:07
Не знал что в Милане звезды есть)))
Belgie2009
Belgie2009 ответил Опасный хулиган
   833 / 842
сегодня в 17:04
Опередил
Опасный хулиган
Опасный хулиган
   597 / 842
сегодня в 16:56
А они есть у милана?
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