Мостовой: «Тедеско ничего не знает о „Спартаке“. Странный выбор»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в преддверии матча бывшей команды против «Рубина» в 13-м туре РПЛ высказался о новом главном тренере «красно-белых» Доменико Тедеско.
Тедеско точно ещё ничего не успел сделать. Он не особо знает футболистов клуба, а они не знают его. Возможно, и не узнают. Я с прохладой отношусь к этому варианту. Для меня такой выбор кажется не то чтобы абсурдным, но каким-то странным... Не советским, что ли. Тедеско ничего не знает о «Спартаке», в своей карьере ничего особо не добился, а его стразу ставят главным в такой клуб. Раньше, чтобы попасть в «Спартак», надо было сотни километров пешком идти... Не говорю, что у него точно ничего не получится. Но у меня особого интереса наблюдать за его попытками нет.
Ранее Мостовой заявил, что находится в шоке от новости о назначении Тедеско новым наставником «Спартака».
Умом этого Мостового не понять,как будто он говорит о Валенсии,Лестере,Боруссии,Лацио,не говоря о грандах,как Барса,Реал итд.
Лечится может надо ему.
Советский Спартак давно умер и следа уже нет.Скорее всего у него черная зависть.
Спартак это позорный слабый клуб,Тедеско уровень Зенита,ЦСКА а не Пищевика.Должны быть рады,что он согласился тренировать этот давно умерший клуб.
Умом этого Мостового не понять,как будто он говорит о Валенсии,Лестере,Боруссии,Лацио,не говоря о грандах,как Барса,Реал итд.
Лечится может надо ему.
Советский Спартак давно умер и следа уже нет.Скорее всего у него черная зависть.
Спартак это позорный слабый клуб,Тедеско уровень Зенита,ЦСКА а не Пищевика.Должны быть рады,что он согласился тренировать этот давно умерший клуб.