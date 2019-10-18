Мостовой: «Тедеско ничего не знает о „Спартаке“. Странный выбор»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в преддверии матча бывшей команды против «Рубина» в 13-м туре РПЛ высказался о новом главном тренере «красно-белых» .

Тедеско точно ещё ничего не успел сделать. Он не особо знает футболистов клуба, а они не знают его. Возможно, и не узнают. Я с прохладой отношусь к этому варианту. Для меня такой выбор кажется не то чтобы абсурдным, но каким-то странным... Не советским, что ли. Тедеско ничего не знает о «Спартаке», в своей карьере ничего особо не добился, а его стразу ставят главным в такой клуб. Раньше, чтобы попасть в «Спартак», надо было сотни километров пешком идти... Не говорю, что у него точно ничего не получится. Но у меня особого интереса наблюдать за его попытками нет.