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Мостовой: «Тедеско ничего не знает о „Спартаке“. Странный выбор»

сегодня, 01:31
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинЗавтра в 16:30 Не начался

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в преддверии матча бывшей команды против «Рубина» в 13-м туре РПЛ высказался о новом главном тренере «красно-белых» Доменико Тедеско.

Тедеско точно ещё ничего не успел сделать. Он не особо знает футболистов клуба, а они не знают его. Возможно, и не узнают. Я с прохладой отношусь к этому варианту. Для меня такой выбор кажется не то чтобы абсурдным, но каким-то странным... Не советским, что ли. Тедеско ничего не знает о «Спартаке», в своей карьере ничего особо не добился, а его стразу ставят главным в такой клуб. Раньше, чтобы попасть в «Спартак», надо было сотни километров пешком идти... Не говорю, что у него точно ничего не получится. Но у меня особого интереса наблюдать за его попытками нет.

Ранее Мостовой заявил, что находится в шоке от новости о назначении Тедеско новым наставником «Спартака».

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша
   39 / 845
сегодня в 02:28
Мостовой сам был игрочишкой, и играл в заурядной команде, которая ничего не выиграла. Для них и цыган хорош, какая разница кто доить будет, все равно скоро выгонят?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   104 / 845
сегодня в 01:57
    Физручини
    Физручини
       807 / 845
    сегодня в 01:49
    В Европе "таких клубов" штук 100 наберется, ничем Спартак по сути не отличается от Фейенорда, Брюгге, Санкт Галлена, Шахтера, Сампдории, того же Шальке, Атлетика и т.д. Каждый раз смешно слушать бредни Мостового.Если Спартак "такой клуб", то какие же тогда клубы Зенит и ЦСКА?! По логике Мостового их смело можно сравнивать с Реалом и Барселоной.
    Физручини
    Физручини
       807 / 845
    сегодня в 01:44
    Да ты даже не знаешь что такое "треквартиста", а рот открываешь свой постоянно. "не советский выбор", "ничего не знает о Спартаке", "а его сразу ставят главным в такой клуб". В такой клуб! Какой такой? Средний клуб по меркам Европы, 2 раза за 17 лет становился чемпионом, в Европе играет так себе. У нас любят брать интервью у всяких "экспертов"
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