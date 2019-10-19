Лэмпард поделился ожиданиями от матча «Челси» – «Ньюкасл»

сегодня, 10:01

Главный тренер «Челси» высказался о встрече его команды с «Ньюкаслом». Матч пройдет в субботу в рамках девятого тура АПЛ .

При подготовке к матчу я рассматриваю «Ньюкасл» с точки зрения опасности этой команды. Что они могут сделать, чтобы нам пришлось тяжело? Какие проблемы они нам могут доставить? В Премьер-Лиге каждая игра приносит большие вызовы, и я жду именно этого от ближайшего поединка.

Отметим, что в преддверии встречи с «Ньюкаслом» Лэмпард также прокомментировал возможный уход полузащитника из «Челси».