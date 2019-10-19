Лэмпард поделился ожиданиями от матча «Челси» – «Ньюкасл»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмдпард высказался о встрече его команды с «Ньюкаслом». Матч пройдет в субботу в рамках девятого тура АПЛ.
При подготовке к матчу я рассматриваю «Ньюкасл» с точки зрения опасности этой команды. Что они могут сделать, чтобы нам пришлось тяжело? Какие проблемы они нам могут доставить? В Премьер-Лиге каждая игра приносит большие вызовы, и я жду именно этого от ближайшего поединка.
Отметим, что в преддверии встречи с «Ньюкаслом» Лэмпард также прокомментировал возможный уход полузащитника Кристиана Пулишича из «Челси».