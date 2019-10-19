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Лэмпард поделился ожиданиями от матча «Челси» – «Ньюкасл»

сегодня, 10:01
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Юнайтед17:00 Не начался

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмдпард высказался о встрече его команды с «Ньюкаслом». Матч пройдет в субботу в рамках девятого тура АПЛ.

При подготовке к матчу я рассматриваю «Ньюкасл» с точки зрения опасности этой команды. Что они могут сделать, чтобы нам пришлось тяжело? Какие проблемы они нам могут доставить? В Премьер-Лиге каждая игра приносит большие вызовы, и я жду именно этого от ближайшего поединка.

Отметим, что в преддверии встречи с «Ньюкаслом» Лэмпард также прокомментировал возможный уход полузащитника Кристиана Пулишича из «Челси».

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dimagas2
dimagas2
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сегодня в 10:22
Пол состава на травмах,проблемы будут однозначно,особенно не понятно кто будет играть в центре Канте и Ковачич получили травмы в сборных.
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